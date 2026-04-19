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19 de abril de 2026

COMUNIDADES ESCOLARES EN MAGALLANES COMPLETAN JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

​Estudiantes y funcionarios de establecimientos de educación pública en Magallanes participaron en jornadas de reflexión enfocadas en la convivencia, la seguridad y el cuidado mutuo al interior de las comunidades escolares.

comunidades escolares

La instancia fue impulsada por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes, en el contexto de recientes hechos de violencia registrados en distintos puntos del país. La iniciativa siguió orientaciones del Ministerio de Educación de Chile, con el objetivo de fortalecer una cultura de prevención y resguardo en los espacios educativos.

Durante las jornadas, los estudiantes trabajaron en la identificación de situaciones de riesgo y en la importancia de comunicar oportunamente estos escenarios, promoviendo relaciones basadas en la empatía y la responsabilidad dentro de la comunidad escolar.

En paralelo, funcionarios y funcionarias abordaron situaciones prácticas orientadas a definir conductas preventivas y protocolos de acción frente a eventuales riesgos, generando instancias de análisis desde sus respectivas experiencias en los establecimientos.

Para el desarrollo de estas actividades se dispusieron materiales diferenciados según nivel educativo, abarcando primer y segundo ciclo básico, educación especial y enseñanza media, además de equipos educativos, quienes aportaron sus conclusiones en torno a la convivencia y la seguridad escolar.



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EXPOSICIÓN “EL ARTE DE LO HECHO A MANO” REÚNE A ARTESANOS DE MAGALLANES EN PUNTA ARENAS

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​La audiencia fue fijada para el 25 de mayo en Punta Arenas, tras una solicitud del Ministerio Público por hechos que habrían ocurrido en 2023.

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COMUNIDADES ESCOLARES EN MAGALLANES COMPLETAN JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

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