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2 de junio de 2026

“CANCIONES CON HISTORIAS DE MUJER”: CORO CROATA OFRECERÁ PRESENTACIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD ESTE MARTES 2 DE JUNIO

La agrupación coral dirigida por Jorge Sharp Galetovic realizará una presentación gratuita el próximo 9 de junio en Punta Arenas.

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El Coro Croata de Punta Arenas, bajo la dirección de Jorge Sharp Galetovic, extendió una invitación abierta a toda la comunidad para asistir a su próximo concierto titulado “Canciones con Historias de Mujer”, una presentación que busca conectar al público con relatos, emociones y experiencias femeninas a través de la música coral.

La actividad se realizará el martes 9 de junio de 2026, a las 19:30 horas, en la Capilla del Instituto Sagrada Familia, ubicada en calle Mejicana 830, frente a Plaza Sampaio, en Punta Arenas.

El concierto será de carácter gratuito y abierto a todo público, reafirmando el compromiso de la agrupación con la difusión cultural y el acercamiento de la música coral a la comunidad magallánica.

“Canciones con Historias de Mujer” propone un recorrido musical centrado en composiciones que evocan distintas vivencias, sentimientos y relatos femeninos, en un formato íntimo y cercano, aprovechando la acústica y calidez del recinto que acogerá la presentación.

Desde la agrupación reiteraron la invitación a vecinos, familias y amantes de la música a participar de esta jornada cultural, que busca transformarse en un espacio de encuentro, reflexión y disfrute artístico para personas de todas las edades.

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