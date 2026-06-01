EXITOSA JORNADA PATRIMONIAL ACERCÓ LA EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA

​Familias completas, grupos de amigos, adultos mayores y niños recorrieron este domingo el Terminal Arturo Prat de Punta Arenas para ser parte de una nueva celebración del Día del Patrimonio, instancia organizada por el Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio a nivel nacional y en la que la Empresa Portuaria Austral abrió sus puertas para compartir con la comunidad una parte fundamental de la identidad magallánica.



Desde temprano, las instalaciones recibieron a visitantes interesados en conocer más sobre la historia marítima y portuaria de la región. Fotografías, maquetas de embarcaciones, material audiovisual y la posibilidad de visitar el rompehielos “Almirante Viel” de la Armada de Chile permitieron que un total de 939 personas se acercaran a un mundo que forma parte de la vida cotidiana de Magallanes, muchas veces observado desde la distancia.



La actividad contó además con la participación de la Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORMAG), el Instituto Antártico Chileno (INACH), Magallanes en 100 Palabras y el Club de Amigos de Autos Antiguos de Magallanes, cuyas exhibiciones complementaron la experiencia. La muestra de vehículos clásicos, en particular, despertó el interés familiar, sumándose a una jornada marcada por lo que significa el patrimonio regional.



Esta alta convocatoria representa una señal del interés que existe en la comunidad por conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en las instalaciones públicas de la Empresa Portuaria Austral. Además, las conversaciones estuvieron marcadas por el interés de la comunidad en el presente y futuro de los puertos regionales y muchos visitantes destacaron los avances observados en el Muelle Arturo Prat y en el Muelle José Santos Mardones.



Así, durante toda la jornada fue posible ver a las familias recorriendo las instalaciones, observando las exposiciones y compartiendo experiencias. Una postal que da cuenta del vínculo entre la comunidad y una infraestructura pública que forma parte de la historia, la identidad y el desarrollo de Magallanes.

