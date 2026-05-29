ENAP INVITA A UN ENTRETENIDO DÍA DEL PATRIMONIO PARA CONOCER SU HISTORIA ENERGÉTICA Y RESALTAR EL VALOR PATRIMONIAL DE PUNTA ARENAS

​La apertura de la amplia vista panorámica de Punta Arenas desde la azotea del edificio central de Enap Magallanes, en plena Plaza de Armas, se ha convertido en una de las alternativas más tradicionales y demandadas por la comunidad en el Día del Patrimonio.



Este fin de semana será la versión nacional de esta fecha que constituye una verdadera fiesta cultural, oportunidad en la que Enap realizará recorridos guiados por su edificio que data de 1948 y presentaciones sobre los procesos productivos.



“Toda la comunidad está cordialmente invitada, este domingo 31 de mayo, entre las 11:00 y 14:00 horas, al edificio de Enap a conocer nuestra historia, recorrer algunos pisos de este inmueble tan emblemático de la ciudad, interiorizarse sobre la extracción de hidrocarburos y el desarrollo de nuevas energías; además de disfrutar de la vista de la azotea para contemplar Punta Arenas desde distintos ángulos y sacar muchas fotografías”, explicó Alfonso Pacheco, jefe de Comunidades de Enap Magallanes.



Como cada año, serán los propios trabajadores y trabajadoras los que voluntariamente guiarán a los visitantes por el edificio patrimonial, ofreciendo un panorama para toda la familia que incluye una charla del gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, sobre el proceso productivo del gas natural; otra exposición de la línea de negocio Refinería y Comercialización, para conocer respecto de los combustibles; además de compartir con profesionales del área de geología, quienes explicarán la composición de la cuenca y los estudios que hay del territorio y su riqueza energética.



“Será una jornada de mucho conocimiento. Las personas pueden estar en todas las charlas o elegir en cuál quieren participar. Además, tendremos un rincón para los niños y niñas, donde podrán pintar; y distribuiremos la última edición del libro Magallanes en 100 Palabras”, enfatizó Pacheco, agregando que las visitas son por orden de llegada y no requieren inscripción previa.

