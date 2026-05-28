GOBIERNO IMPULSA CUPÓN DE GAS LICUADO PARA APOYAR A FAMILIAS DE SECTORES PERIURBANOS DE PUNTA ARENAS Y DE PUERTO WILLIAMS

​Con el objetivo de informar y acercar el beneficio del Cupón de Gas Licuado a las familias que más lo necesitan, el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, visitó junto a dirigentes vecinales el sector Sueños del Andino, en Punta Arenas.



La iniciativa impulsada por el Gobierno busca apoyar a los hogares pertenecientes hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), mediante un aporte extraordinario destinado exclusivamente a la compra de gas licuado, considerando especialmente el aumento del costo de la vida y las necesidades de calefacción durante el invierno.

Durante la actividad, el seremi de Gobierno destacó la importancia de llegar con este beneficio a sectores donde muchas familias aún utilizan gas licuado como principal fuente de energía para calefacción y cocina.



“Estamos acá junto a dirigentes vecinales de un sector de Punta Arenas para poder informar sobre este beneficio y explicar cómo opera este cupón de gas licuado, que será un apoyo importante para muchas familias durante este invierno. La idea es llegar donde más se necesita y que todas las personas beneficiadas puedan hacer uso de esta ayuda”, señaló Ángel Roa.

La autoridad regional destacó además que esta medida tendrá un importante impacto en Puerto Williams, ciudad y puerto chileno ubicado en la isla Navarino, donde el gas licuado es esencial para muchas familias debido a las condiciones climáticas y el aislamiento geográfico de la comuna.



Desde la Junta de Vecinos Sueños del Andino, el tesorero Ramón Morales valoró la implementación de la medida y aseguró que representa un alivio concreto para muchas familias de la comuna.



“La verdad es que cualquier ayuda hoy es formidable para los vecinos, porque el costo de la vida está muy alto. Acá en Magallanes todavía existen muchos sectores periurbanos donde las familias dependen del gas licuado para calefaccionarse y cocinar. Este cupón será una ayuda importante para muchas personas”, expresó el dirigente vecinal.



El Gobierno informó que el beneficio corresponde a un aporte de $27 mil para la compra de gas licuado y puede utilizarse en empresas adheridas como Gasco, Lipigas y Abastible. La activación debe realizarse por el jefe o jefa de hogar a través de la plataforma oficial del programa y estará disponible hasta fines de junio.



Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a las familias beneficiarias a revisar sus datos en el Registro Social de Hogares y activar oportunamente el cupón para poder utilizarlo durante los meses de invierno, especialmente en comunas y sectores donde el gas licuado continúa siendo un recurso esencial para la vida diaria.



