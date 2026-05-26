MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO DIO INICIO AL PLAN DE INVIERNO 2026 CON OPERATIVO PREVENTIVO EN RUTAS Y COMPLEJO FRONTERIZO

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio, a través de su Unidad de Servicios Generales y Emergencia, dio inicio oficial al Plan de Invierno 2026 en la comuna, mediante un operativo preventivo desarrollado en distintos puntos estratégicos de la ruta internacional y zonas fronterizas.



La actividad contempló la entrega de folletería informativa y elementos de seguridad a usuarios de las rutas de la comuna, específicamente en el Cruce Primera Angostura y en el Paso Fronterizo Integración Austral, en Monte Aymond, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y autocuidado durante la temporada invernal.



En este importante despliegue participaron diversos organismos públicos y de emergencia, entre ellos Vialidad, Delegación Presidencial Provincial, Carabineros de Chile, Capitanía de Puerto de Punta Delgada, Aduanas y la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, fortaleciendo el trabajo coordinado ante las condiciones climáticas propias de la temporada.



En la instancia, además, se instaló un tótem eléctrico informativo en el Complejo Fronterizo Integración Austral, herramienta que permitirá entregar información relevante y actualizada a la comunidad y a quienes transitan por el sector. Este dispositivo difundirá cápsulas informativas relacionadas con emergencias, estado de rutas, números telefónicos de utilidad pública, servicios de salud y contenidos preventivos elaborados por las distintas instituciones participantes del plan.



La alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade Ruiz, destacó la importancia de esta iniciativa y señaló que “nos encontramos dando comienzo a la campaña de invierno que inició el 15 de mayo y se extenderá hasta el 15 de septiembre, aunque dependiendo de las condiciones climáticas podría prolongarse. Hoy presentamos a las diferentes instituciones públicas que forman parte de este plan, trabajando de manera coordinada para entregar mayor seguridad y acompañamiento a quienes transitan por nuestras rutas y complejos fronterizos”.



Asimismo, la jefa comunal agregó que la incorporación del nuevo tótem informativo permitirá fortalecer la comunicación preventiva con la comunidad y turistas, especialmente en materias relacionadas con emergencias y conectividad vial.

Por su parte, el Teniente Carlos Muñoz Ogaz, jefe de la Tenencia Monte Aymond de Carabineros de Chile, indicó que este operativo busca “implementar medidas de seguridad para una ruta segura y que todas las personas que ingresen al país tengan una buena llegada a su destino”. Además, informó que ya se encuentran coordinados los turnos y trabajos destinados al despeje de rutas durante eventos climáticos adversos.



Desde la Dirección de Vialidad Provincial, Jorge Serna destacó la preparación logística para enfrentar la temporada invernal, señalando que actualmente se cuenta con alrededor de 2.000 toneladas de sal disponibles para atender cualquier eventualidad que pudiera afectar las rutas de la provincia, junto con personal capacitado y servicios operativos activos.

A través de estas iniciativas, la Municipalidad de San Gregorio demuestra su compromiso con el cuidado y la protección de la comunidad. Trabajando en conjunto con distintas instituciones, buscan que este invierno sea más seguro y llevadero para todas las personas que viven y transitan por la Región de Magallanes.

