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23 de mayo de 2026

ESTUDIO ALERTA ACELERADO RETROCESO DE GLACIARES EN CHILE: QUEULAT PERDIÓ SUPERFICIE EQUIVALENTE A 16 CANCHAS DE FÚTBOL

​Especialistas advierten que la disminución de masa glaciar amenaza la seguridad hídrica, la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas del país.

Queulat

Chile concentra cerca del 80% de los glaciares de América Latina, sin embargo, el avance del cambio climático continúa evidenciando efectos sobre estos reservorios naturales. Uno de los casos más visibles corresponde al Ventisquero Colgante Queulat, que entre 2005 y 2023 perdió 0,16 kilómetros cuadrados de superficie, equivalente a aproximadamente 16 canchas de fútbol.

El antecedente corresponde a un estudio realizado en 2025 y basado en imágenes satelitales que permitieron medir el retroceso glaciar en menos de dos décadas. Según los especialistas, la pérdida acumulada alcanza cerca del 15% de la masa del glaciar en 18 años, superando registros históricos observados durante el siglo pasado.

La jefa de carrera de Ingeniería en Geomensura y Cartografía de la Universidad Bernardo O’Higgins, María Inés Díaz Morales, explicó que el fenómeno tiene consecuencias directas sobre la disponibilidad de agua y el equilibrio ambiental. “Los glaciares son parte de nuestra infraestructura hídrica”, señaló, advirtiendo que su retroceso impacta el abastecimiento de ciudades, sistemas de riego y generación hidroeléctrica.

La especialista agregó que el problema también afecta indirectamente a grandes centros urbanos debido a la presión sobre las cuencas hídricas y acuíferos. Además, sostuvo que Chile aún enfrenta importantes vacíos en monitoreo y regulación, considerando que el país no cuenta con una legislación específica de protección glaciar.

Junto con el retroceso de los glaciares, el estudio también alertó sobre otras amenazas ambientales como la degradación de humedales urbanos, la fragmentación de bosques nativos y el deterioro de especies polinizadoras, procesos que impactan la resiliencia ecológica y la biodiversidad del territorio nacional.

Fuente: El Mostrador.


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