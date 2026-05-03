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3 de mayo de 2026

COLEGIO DE PROFESORES LLAMA A LA UNIDAD Y ALERTA ANTE POSIBLES RETROCESOS EN DERECHOS LABORALES Y SOCIALES

El presidente del gremio advirtió sobre riesgos en garantías laborales y programas sociales, e instó a la organización del mundo laboral.

colegio de profesores

El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar Arévalo, realizó un llamado a la unidad del mundo laboral ante lo que calificó como posibles amenazas a derechos laborales y sociales.

El dirigente gremial recordó el origen histórico de la fecha, destacando la lucha por la jornada laboral de ocho horas, e indicó que la conmemoración también debe servir para reflexionar sobre el escenario actual. En esa línea, sostuvo que existen señales que apuntan a eventuales retrocesos en derechos que hoy forman parte de la legislación laboral.

Aguilar advirtió que estas situaciones no serían solo teóricas, sino que podrían traducirse en cambios concretos en materias laborales y sociales. Entre los aspectos mencionados, se refirió a posibles modificaciones en garantías laborales y en programas vinculados a educación, salud y alimentación escolar.

Asimismo, el presidente del gremio docente enfatizó la necesidad de fortalecer la organización de las y los trabajadores, señalando que la defensa de condiciones laborales, estabilidad en el empleo y derechos sociales requiere de unidad y coordinación entre distintos sectores.

El llamado del Colegio de Profesores se da en un contexto donde distintas organizaciones han planteado inquietudes respecto del futuro de políticas públicas sociales, abriendo un debate que también impacta a comunidades a lo largo del país, incluyendo regiones como Magallanes.


COLEGIO DE PROFESORES

COLEGIO DE PROFESORES CALIFICA DE “IMPRESENTABLE” POSIBLE RECORTE A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

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