SEREMI DE SALUD REFUERZA COORDINACIÓN CON AGRUPACIONES ONCOLÓGICAS EN MAGALLANES

En una instancia de diálogo participativo, el seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, encabezó una reunión de trabajo con diversas agrupaciones de pacientes oncológicos de la región, con el objetivo de recoger inquietudes, compartir avances y fortalecer la coordinación con la comunidad organizada.

La actividad contó con la participación de la jefa del Departamento de Salud Pública, Vivian Garay, y la referente de cáncer de la Seremi, Kadlen Hernández, quien expuso los principales lineamientos y acciones que actualmente se desarrollan en esta área. Posteriormente, se abrió un espacio de conversación con las y los asistentes.

Durante el encuentro, las organizaciones plantearon sus experiencias, necesidades y propuestas relacionadas con el acceso a tratamientos, el acompañamiento a pacientes y el fortalecimiento de redes de apoyo, consolidando una instancia valorada por los participantes.

El seremi Fabián Barrientos destacó la importancia de mantener un vínculo permanente con las agrupaciones, señalando que el objetivo es avanzar en soluciones colaborativas que permitan una atención más oportuna, integral y cercana para quienes enfrentan el cáncer y sus familias.

Por su parte, Mónica Durán Castillo, secretaria de la Agrupación de Pacientes Oncológicos Magallanes, valoró la instancia y destacó la participación de organizaciones de distintos puntos de la región, incluyendo representantes de Puerto Natales y del Club de Leones Mujer Austral. Asimismo, relevó la necesidad de generar apoyo para madres de niños con cáncer, quienes en muchos casos no cuentan con redes de acompañamiento.

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