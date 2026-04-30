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30 de abril de 2026

ESTUDIANTE DE SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS REPRESENTARÁ A CHILE EN MUNDIAL UNIVERSITARIO DE GO EN CHINA

Benjamín Mimiza, alumno de cuarto año de Contador Auditor, obtuvo su clasificación tras destacar en un torneo.

ESTUDIANTE CONTADOR AUDITOR BENJAMIN MIMIZA (2)

​El pasado domingo 19 de abril, el talento y la estrategia de la Región de Magallanes volvieron a cruzar fronteras. Benjamín Mimiza, estudiante de 4to año de la carrera de Contador Auditor en Santo Tomás Punta Arenas, logró un histórico cuarto lugar en el torneo clasificatorio latinoamericano de Go, asegurando así uno de los cupos oficiales para representar a Chile en el próximo Mundial Universitario de la disciplina, que tendrá lugar en China.

 
El camino a la clasificación no fue sencillo. Benjamín debió medirse frente a destacados exponentes de todo el continente en una competencia que reunió a 20 jugadores de élite para solo seis vacantes. "Se hicieron dos torneos, uno interno nacional y otro de todo Latinoamérica, que fue el que gané yo. En el latinoamericano para definir a los clasificados éramos 20 personas para seis cupos, y de esos yo obtuve el cuarto lugar", explica el estudiante magallánico.

 
El Go es un milenario juego de mesa de origen oriental que se disputa en un tablero de 19x19 líneas con piezas blancas y negras (piedras). El objetivo es capturar territorio, logrando tener más puntos vacíos que el oponente al finalizar la partida. Benjamín practica esta disciplina desde los 13 años, trayectoria que lo ha llevado a representar a la región y al país en diversas instancias internacionales anteriormente.

 
El Mundial Universitario de Go es la cita más importante de la categoría a nivel global. En ella se espera la participación de entre 100 y 150 jugadores provenientes de prácticamente todos los rincones del mundo, incluyendo potencias como Estados Unidos, Canadá, Europa y, por supuesto, los países asiáticos donde el juego es de alta popularidad. De Latinoamérica, solo asistirán representantes de entre 8 y 10 países.

 
Sin embargo, tras el éxito deportivo, surgen nuevos desafíos. Al haber clasificado recientemente, Benjamín cuenta con poco tiempo para gestionar los recursos necesarios para el traslado y la estadía en el extranjero. Al respecto, el joven representante nacional señaló "ahora mismo ando buscando auspicios y ayuda para poder costear el viaje, ya que el torneo donde clasifiqué fue recién el domingo 19 y el mundial es a inicios de julio. Es un periodo corto para reunir los fondos y representar a mi país y a mi institución en China".

 
El Mundial se llevará a cabo durante la primera quincena de julio de este año en China, donde Benjamín espera demostrar que desde el extremo sur de Chile también se puede competir al más alto nivel en el "ajedrez oriental".

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