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28 de abril de 2026

MUNICIPIO CELEBRARÁ EL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ CON CONCIERTO Y MASTER CLASS

​El evento reunirá a "Bajo Cero Jazz Trío" y al artista nacional Mauricio Farfán este jueves 30 de abril. Las invitaciones estarán disponibles para retiro desde el martes.

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En el marco del Día Internacional del Jazz, la Municipalidad de Punta Arenas, junto a la Fundación de Cultura, realizará un concierto gratuito para la comunidad este jueves 30 de abril, desde las 19:00 horas, en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro".

El espectáculo estará a cargo de "Bajo Cero Jazz Trío", integrado por Cristian Fernández en el piano, Danilo Cárcamo en el bajo eléctrico y Javier Rojas en la batería, quienes combinan elementos del post-bop y el jazz fusión. Posteriormente, se presentará el pianista, compositor y productor chileno Mauricio Farfán Yorda, reconocido por su fusión de jazz tradicional con ritmos latinoamericanos y afrolatinos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de este tipo de actividades dentro de la cartelera cultural comunal, señalando que "aquí hay muy buenos jazzistas, hay un público al que le gusta, y todos los años hacemos el esfuerzo por incluir jazz en nuestra agenda cultural, así que los invitamos a participar".

Por su parte, Maribel Valle, de la Unidad de Cultura del municipio, destacó que "ellos interpretarán temas de Chick Corea, Victor Young y diversos estilos de jazz; además, contará con la participación de Cristian Fernández en el piano".

Las invitaciones, con un máximo de dos por persona, podrán retirarse el martes 28 de abril entre las 15:00 y 17:00 horas en Unimarc Sur, y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr. El miércoles 29, en tanto, la entrega continuará de 15:00 a 19:00 horas en el mismo teatro.

Previo al concierto, a las 17:00 horas, Farfán ofrecerá una master class gratuita de una hora, dirigida a músicos y público interesado en profundizar en el lenguaje del jazz.

La programación cultural de mayo y junio contempla nuevas actividades, entre ellas el Concierto Mes del Mar, la obra "Divorciados 2.0", el concierto del Trío Croata "Kamov", la celebración del Día del Patrimonio, el Festival del Cantar Vecinal y la presentación del Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago.
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