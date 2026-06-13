Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de junio de 2026

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE Y PNUD FIRMAN ACUERDO PARA FORTALECER LA RESILIENCIA FINANCIERA EN EL PAÍS

​El convenio busca impulsar el desarrollo de seguros inclusivos, identificar brechas de protección financiera y generar herramientas para fortalecer la gestión de riesgos en distintos sectores de la población.

PNUD

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un Memorando de Entendimiento orientado a fortalecer la resiliencia financiera en Chile mediante el seguro y el financiamiento del riesgo. La ceremonia se realizó en la sede del organismo internacional en Santiago y reunió a representantes de ambas instituciones.

El acuerdo establece un marco de cooperación enfocado en la identificación de brechas de protección financiera que afectan a personas, empresas y sectores productivos, además del fortalecimiento de la cultura aseguradora y la promoción de un entorno que favorezca el desarrollo de seguros inclusivos. El documento fue suscrito por la representante residente de PNUD Chile, Georgiana Braga-Orillard, y el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Alejandro Alzérreca Luna.

Entre las materias contempladas se encuentra el análisis de segmentos subatendidos o excluidos del mercado asegurador, como personas de bajos y medianos ingresos, micro y pequeñas empresas, y sectores productivos expuestos a riesgos climáticos. Asimismo, se considera el intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas con seguros inclusivos, seguros paramétricos y microseguros.

Las instituciones también impulsarán iniciativas de educación financiera, comunicación clara y comprensión del riesgo, con el propósito de fortalecer la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de aseguramiento y en los procesos asociados a la atención y pago de siniestros. Además, el convenio contempla la generación de evidencia técnica que contribuya al desarrollo de políticas públicas vinculadas al financiamiento del riesgo y la protección financiera.

Desde ambas organizaciones destacaron la relevancia del acuerdo para avanzar en soluciones que permitan ampliar el acceso a instrumentos de protección financiera. La alianza busca combinar la experiencia internacional del PNUD en materias de desarrollo sostenible con el conocimiento del sector asegurador chileno, representado por las 57 compañías que integran la Asociación de Aseguradores de Chile.


diputadocarlosbiancho

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ADVIERTE QUE NUEVO ENDEUDAMIENTO DE CHILE PODRÍA TRADUCIRSE EN RECORTES SOCIALES Y MAYOR COSTO DE VIDA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO GESTIONA CAMBIOS PARA AMPLIAR ACCESO A SOLUCIONES HABITACIONALES

Leer Más

Alcalde Radonich y subsecretaria Aguilar abordaron mejoras normativas, calidad de las viviendas y la reapertura de la Entidad Patrocinante municipal para fortalecer las oportunidades de las familias puntarenenses.

Alcalde Radonich y subsecretaria Aguilar abordaron mejoras normativas, calidad de las viviendas y la reapertura de la Entidad Patrocinante municipal para fortalecer las oportunidades de las familias puntarenenses.

REUNIÓN CON SUBSECRETARIA DE VIVIENDA (1)
nuestrospodcast
Alcaldes Magallanes

CABO DE HORNOS PARTICIPÓ EN ENCUENTRO DE COMUNIDADES PORTAL PARA FORTALECER EL TURISMO Y LA CONSERVACIÓN EN LA PATAGONIA

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PNUD

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE Y PNUD FIRMAN ACUERDO PARA FORTALECER LA RESILIENCIA FINANCIERA EN EL PAÍS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
TLjunio

LA TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL EN MAGALLANES ALCANZÓ 68,9%, LA MÁS ALTA A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE MÓVIL FEBRERO-ABRIL 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ANFUCULTURA

DIRECTORIO NACIONAL DE ANFUCULTURA PIDE RIGUROSIDAD INFORMATIVA TRAS DIFUSIÓN DE DISCULPAS PÚBLICAS DE DIRIGENTE EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250