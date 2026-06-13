ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE Y PNUD FIRMAN ACUERDO PARA FORTALECER LA RESILIENCIA FINANCIERA EN EL PAÍS

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un Memorando de Entendimiento orientado a fortalecer la resiliencia financiera en Chile mediante el seguro y el financiamiento del riesgo. La ceremonia se realizó en la sede del organismo internacional en Santiago y reunió a representantes de ambas instituciones.

El acuerdo establece un marco de cooperación enfocado en la identificación de brechas de protección financiera que afectan a personas, empresas y sectores productivos, además del fortalecimiento de la cultura aseguradora y la promoción de un entorno que favorezca el desarrollo de seguros inclusivos. El documento fue suscrito por la representante residente de PNUD Chile, Georgiana Braga-Orillard, y el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Alejandro Alzérreca Luna.

Entre las materias contempladas se encuentra el análisis de segmentos subatendidos o excluidos del mercado asegurador, como personas de bajos y medianos ingresos, micro y pequeñas empresas, y sectores productivos expuestos a riesgos climáticos. Asimismo, se considera el intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas con seguros inclusivos, seguros paramétricos y microseguros.

Las instituciones también impulsarán iniciativas de educación financiera, comunicación clara y comprensión del riesgo, con el propósito de fortalecer la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de aseguramiento y en los procesos asociados a la atención y pago de siniestros. Además, el convenio contempla la generación de evidencia técnica que contribuya al desarrollo de políticas públicas vinculadas al financiamiento del riesgo y la protección financiera.

Desde ambas organizaciones destacaron la relevancia del acuerdo para avanzar en soluciones que permitan ampliar el acceso a instrumentos de protección financiera. La alianza busca combinar la experiencia internacional del PNUD en materias de desarrollo sostenible con el conocimiento del sector asegurador chileno, representado por las 57 compañías que integran la Asociación de Aseguradores de Chile.

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