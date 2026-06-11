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11 de junio de 2026

ALCALDESA ANA MAYORGA DESTACA CONTINUIDAD OPERACIONAL DEL AERÓDROMO DE NATALES DURANTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

Tras una intensa agenda de trabajo de la alcaldía en Santiago, el Ministerio de Obras Públicas confirmó que las mejoras en el aeródromo se realizarán mediante turnos parciales, descartando su cierre total durante la temporada alta de 2027.

aerodromoPNT

​El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha confirmado oficialmente que el Aeródromo Teniente Julio Gallardo no cerrará sus puertas durante el primer trimestre de 2027. Las necesarias obras de conservación se llevarán a cabo mediante un sistema inteligente de turnos parciales, permitiendo que los vuelos comerciales sigan aterrizando y despegando con total normalidad en la época de mayor actividad turística.

 
Esta decisión técnica no es casualidad, sino el resultado directo de las gestiones estratégicas lideradas de manera anticipada por la administración municipal. Conscientes del impacto negativo que un cierre traería para la comuna, la alcaldesa Ana Mayorga se trasladó a Santiago para presentar ante el Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas una carpeta técnica detallando las urgencias de conectividad de la comuna. El objetivo de esta ofensiva fue claro: exigir al Estado que la modernización del recinto aéreo se adaptara a las necesidades de los natalinos, sin paralizar el principal motor económico de Última Esperanza.

 
Puerto Natales vive hoy un momento de crecimiento histórico que exige infraestructura a la altura y un municipio activo en la defensa de los intereses locales. Las cifras de este polo dinámico benefician directamente a nuestras familias. El terminal aéreo registra actualmente un flujo histórico que supera las 300.000 visitas anuales, esta afluencia de pasajeros dinamiza de manera directa el comercio, el hospedaje y los distintos servicios que ofrecen nuestros vecinos.

 
La comuna se ha transformado en un actor clave al concentrar el 52% de la producción total de salmón de la Región de Magallanes, dicha actividad productiva genera una demanda logística constante y fuentes de empleo permanente para la comunidad.

 
Para sostener este ritmo sin interrupciones, el plan de conservación del MOP contempla una inversión fiscal estimada entre los 6 mil y 7 mil millones de pesos con una vida útil de 10 años. Estos recursos permitirán renovar de forma integral las zonas de la pista que hoy exhiben grietas y desprendimientos. Con esta intervención, que obligatoriamente debe hacerse en verano por las temperaturas requeridas para el asfalto de alta resistencia, se eliminarán las mantenciones de emergencia y se garantizará la continuidad operacional y la seguridad para aviones comerciales pesados (como los Airbus A320 y A321) por al menos diez años.

 
"Lo que nosotros siempre hemos señalado, es que se impacte lo menos posible en los vuelos y eso se planifique vía turnos para poder ir mejorando hoy día la pista como está. Sabemos que los vuelos siguen estando activos y que a partir de agosto se suma una mayor cantidad de frecuencias", enfatizó la alcaldesa Ana Mayorga, agregando que "El futuro de Puerto Natales exige visión, compromiso y acciones concretas".

 
En esta línea, la máxima autoridad comunal valoró la apertura al diálogo y el trabajo conjunto. "Agradecemos a los equipos y asesores técnicos de las distintas divisiones de aeropuerto que escucharon nuestras solicitudes y encontraron una fórmula que no afecte la continuidad de los servicios tan importantes para la comuna y la provincia", concluyó la alcaldesa Ana Mayorga.




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