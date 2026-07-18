MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA LA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD 2026

La Municipalidad de Punta Arenas inició este viernes 17 de julio el proceso de inscripción para la tradicional entrega de regalos de Navidad 2026. El trámite podrá realizarse hasta el 18 de septiembre a través del sitio web municipal o de manera presencial en la Alcaldía y en la Oficina de Atención al Vecino. La iniciativa está destinada a niños y niñas de entre 0 y 10 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

El alcalde Claudio Radonich señaló que el proceso permitirá determinar la cantidad de regalos que serán adquiridos mediante licitación. Recordó que el año pasado fueron cerca de 5.500 los niños beneficiados y explicó que durante la inscripción se solicita información como la edad y el género del menor para adecuar los obsequios a cada grupo. Asimismo, precisó que la inscripción debe ser realizada por un adulto responsable y que cada niño recibirá un solo regalo, ya que los antecedentes son verificados para evitar duplicidades.

La profesional de la Unidad de Infancia y Juventud, Javiera Pizarro, explicó que el correo electrónico informado durante la inscripción será utilizado para enviar el código QR que permitirá retirar posteriormente el regalo. En la modalidad online, los adultos deberán completar el formulario con los datos del menor y del responsable, además de adjuntar la cédula de identidad. Si la información presenta observaciones, se notificará al solicitante para que pueda corregirla.

Quienes opten por la inscripción presencial deberán completar el formulario en papel y adjuntar una copia de la cédula de identidad del niño o niña. El trámite puede realizarse en la Oficina de Atención al Vecino, ubicada en Independencia N°840, y en la Alcaldía, en Plaza Muñoz Gamero N°745. La atención será de lunes a jueves entre las 08:30 y las 12:30 horas, y de 14:00 a 16:30 horas; mientras que los viernes será de 08:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 15:30 horas. La inscripción online permanecerá habilitada durante las 24 horas hasta el cierre del proceso.