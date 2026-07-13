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13 de julio de 2026

TORNEO DE INVIERNO DE PÁDEL AGOTA CASI TODOS SUS CUPOS Y REUNIRÁ A MÁS DE 120 DEPORTISTAS EN PUNTA ARENAS

Vive Pádel

andrea salazar y daniela paredes gallardo

El próximo Torneo de Invierno 2026 fue uno de los temas centrales de una nueva edición de Vive Pádel, programa conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones. En el estudio participaron Daniela Paredes y Andrea Salazar, organizadoras del campeonato que se desarrollará en Go Pádel.

El torneo se realizará desde el miércoles 29 de julio hasta el domingo 2 de agosto y contempla cuatro categorías: Varones, Mixto A, Mixto B y Mixto C. Según explicaron las invitadas, la convocatoria ha superado las expectativas, con 62 parejas inscritas de un total proyectado de 64 cupos.

Las organizadoras destacaron especialmente el alto interés en las categorías mixtas, donde ya existen listas de espera. En Mixto C, además, se estableció una regla especial: los varones no podrán realizar remates fuertes, medida pensada para resguardar a jugadoras que están comenzando y a menores de edad que también serán parte del campeonato.

Durante el programa también se informó que aún se mantiene abierta la posibilidad de sumar auspiciadores. Paredes y Salazar señalaron que los aportes no necesariamente deben ser económicos, ya que también pueden consistir en productos, premios o elementos que permitan apoyar la experiencia de los deportistas y sus familias durante el evento.

Otro de los temas abordados fue el Campeonato Interclubes, que se disputará en Viento Austral desde el 20 de julio, con la participación de complejos como Go Pádel, Viento Austral, Pádel Indoor y ExtraFit de Puerto Natales. La competencia reunirá a equipos por categoría y se definirá mediante sumatoria de puntos.

También se recordó el torneo benéfico que se desarrollará en Puerto Natales, entre el 14 y el 19 de julio, en apoyo a la Segunda Compañía de Bomberos Bomba Chile. La competencia se realizará en el complejo ExtraFit y contempla categorías masculinas, femeninas y principiantes.

Finalmente, Nesla Muñoz comentó su participación en el proceso de preselección nacional senior y ladies, realizado en Santiago, de cara al Mundial de Pádel que se disputará en Buenos Aires. La nómina final será informada por la federación durante los próximos días.




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CAMPEONATO INTERCLUBES REUNIRÁ A LOS PRINCIPALES COMPLEJOS DE PÁDEL DE MAGALLANES

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