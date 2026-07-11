11 de julio de 2026
INVESTIGAN MUERTE DE PUMA EN CAMINO DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
El hallazgo fue informado por Foto Safari Torres del Paine, que indicó que se espera el pronunciamiento del Servicio Agrícola y Ganadero para determinar la causa de la muerte del ejemplar.
Un puma fue encontrado muerto durante la madrugada en uno de los caminos del Parque Nacional Torres del Paine. La información fue difundida por la empresa Foto Safari Torres del Paine a través de sus redes sociales, donde señalaron que se encuentran a la espera del informe del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para establecer la causa del fallecimiento del animal.
Según la publicación, no se descarta que el ejemplar haya sido atropellado, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada o descartada por la autoridad competente una vez concluida la evaluación correspondiente.
Junto con informar el hallazgo, la empresa hizo un llamado a conducir con precaución en sectores donde habita fauna silvestre, recordando que los animales también utilizan estos espacios para desplazarse. "Los pumas no cruzan los caminos por descuido. Cruzan porque este también es su territorio", señalaron en la publicación.
La fotografía difundida junto al reporte corresponde a un guardaparque del sector, quien registró y compartió la imagen del ejemplar. Hasta el momento, el SAG no ha informado oficialmente las causas de la muerte del puma.
La nueva estructura permitirá avanzar en la construcción del camino que unirá Estancia Vicuña con Yendegaia. La obra registra un 83% de avance en su Etapa XI y forma parte de un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y reforzar la presencia del Estado en el extremo sur del país.
La nueva estructura permitirá avanzar en la construcción del camino que unirá Estancia Vicuña con Yendegaia. La obra registra un 83% de avance en su Etapa XI y forma parte de un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y reforzar la presencia del Estado en el extremo sur del país.