PROFESOR DE MÚSICA ESTÁ PRÓFUGO TRAS FORMALIZACIÓN POR ABUSO SEXUAL REITERADO A ALUMNA EN PUNTA ARENAS

Un profundo temor e incertidumbre acusa la familia de una adolescente de 14 años en Punta Arenas, luego de ratificarse que el presunto agresor, identificado como Gonzalo Ibera Soza (32), se mantiene prófugo de la justicia.

El sujeto, de profesión profesor de música, fue formalizado el pasado 10 de junio por los delitos de estupro y abuso sexual reiterado. En dicha instancia —a la cual compareció de forma telemática— el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la orden no se ha podido materializar.

La condición de evasión fue ratificada por el fiscal a cargo del caso, Fernando Dobson, quien admitió que los esfuerzos por ingresar al imputado a un recinto penitenciario han sido infructuosos.

“No es mucho lo que podemos decir, porque nosotros pedimos la prisión preventiva y actualmente se despachó orden de detención, así que hay que esperar que las policías logren la aprehensión del imputado”, explicó el persecutor, añadiendo que se mantienen a la espera de que las policías logren dar con su paradero.

Acusan inacción y piden difusión en Aysén

La situación ha encendido las alarmas en el entorno de la víctima, quienes denuncian una presunta falta de diligencia operativa. Según los antecedentes de la familia, el sujeto se habría trasladado a fines de 2024 hacia la región de Aysén.

A pesar de que Ibera Soza figura con orden de captura en los sistemas informáticos policiales, la falta de resultados concretos llevó a los afectados a criticar el centralismo de la cobertura mediática.

Ante la desconexión interregional, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intensifiquen la difusión del rostro del prófugo en las plataformas de la undécima región, considerándolo la única vía efectiva para presionar por su captura.

Los hechos imputados

La causa penal se originó tras denunciarse que, durante el segundo semestre de 2023, el docente instrumentalizó su posición de autoridad y la asimetría de confianza al interior de una escuela básica de Punta Arenas para agredir sexualmente a la alumna de manera reiterada.

De acuerdo a la indagatoria, los abusos se habrían perpetrado aprovechando el desarrollo de talleres musicales y actividades extracurriculares, teniendo lugar tanto en el plantel escolar como en el propio domicilio particular del profesor.

Desde el núcleo familiar enfatizaron que la seguridad y el resguardo de la menor solo se conseguirán una vez que el imputado se encuentre tras las rejas.

Fuente: biobiochile.cl

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