9 de abril de 2026
RECAPTURAN A IMPUTADO POR ROBOS VIOLENTOS TRAS FUGA DESDE EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
El sujeto había sido detenido por la BIRO como presunto autor de asaltos a mujeres en el centro de Punta Arenas.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) lograron recapturar a un hombre que se había fugado desde el Hospital Clínico de Magallanes, donde permanecía bajo custodia tras ser detenido el pasado viernes.
El individuo había sido aprehendido como presunto autor de dos delitos flagrantes de robo con violencia, los cuales afectaron a mujeres que transitaban por calles céntricas de Punta Arenas.
Tras su fuga, se activaron diligencias investigativas que permitieron dar con su paradero y concretar su recaptura, quedando nuevamente a disposición de la justicia por el incumplimiento de la medida cautelar.
La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.
La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.