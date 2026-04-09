RECAPTURAN A IMPUTADO POR ROBOS VIOLENTOS TRAS FUGA DESDE EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) lograron recapturar a un hombre que se había fugado desde el Hospital Clínico de Magallanes, donde permanecía bajo custodia tras ser detenido el pasado viernes.

El individuo había sido aprehendido como presunto autor de dos delitos flagrantes de robo con violencia, los cuales afectaron a mujeres que transitaban por calles céntricas de Punta Arenas.

Tras su fuga, se activaron diligencias investigativas que permitieron dar con su paradero y concretar su recaptura, quedando nuevamente a disposición de la justicia por el incumplimiento de la medida cautelar.