SENAPRED MAGALLANES REALIZARÁ UN SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMI EN EL BORDE COSTERO REGIONAL

La Delegación Presidencial Regional y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) oficializaron la realización de un nuevo Simulacro Regional de Sismo y Tsunami, fijado para el próximo 16 de abril a las 11:00 horas. El anuncio se realizó durante la Primera Sesión Plenaria 2026 de la Plataforma Regional para, la Reducción del Riesgo de Desastres, donde se presentaron avances del trabajo regional e intersectorial en materia de gestión del riesgo, además de las acciones que se están ejecutando para la temporada otoño-invierno.

Este ejercicio, de gran escala, no solo es una prueba para las autoridades e instituciones, sino que también una oportunidad real para que la ciudadanía pueda aprender y practicar qué es lo que debería hacer ante una emergencia real de este tipo. En dicho sentido, el simulacro permitirá que quienes viven, trabajan o estudian en el borde costero reconozcan sus vías de evacuación y los Puntos de Encuentro establecidos, asegurando que cada persona sepa qué hacer y hacia donde ir en un terremoto con evacuación.

Al respecto, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, destacó la importancia de la participación ciudadana en este ejercicio, indicando que “cada uno de nosotros es fundamental en una emergencia y el rol que juguemos influye en la seguridad de las personas. Este simulacro sirve para que la población se interiorice sobre qué hacer. Es sumamente importante que las personas concurran y lo hagan en paz. El ejercicio dura solo una hora, así que pedimos paciencia a quienes deban salir de sus trabajos, hogares o colegios, porque esto es por nuestro bien y para estar preparados”.

Por su parte, el Director Regional de SENAPRED Magallanes, Juan Carlos Andrades, destacó la relevancia de este séptimo ejercicio regional y fue enfático en la necesidad de aumentar el compromiso de todos los actores, señalando que “hoy iniciamos el hito de lanzamiento de nuestro simulacro. Tenemos que mejorar aspectos que en años anteriores han estado deficientes y quiero ser directo: necesitamos la participación de sectores que han estado ausentes en las evacuaciones. El llamado es a las empresas, a los servicios y a todos los sectores a sumarse. Ya estamos preparando al Sistema para el 16 de abril, donde además de los alertamientos locales, utilizaremos el SAE”.

Activación del Sistema SAE

A las 11:00 horas del día del ejercicio, SENAPRED activará el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para teléfonos celulares. Simultáneamente, los organismos de apoyo —Carabineros, Bomberos, Ambulancias, Armada y equipos de seguridad municipal— se desplegarán en terreno activando sus sistemas sonoros para simular un terremoto y posteriormente orientarán a la comunidad hacia los Puntos de Encuentro.

Desde SENAPRED hacemos un llamado a la comunidad a informarse con anticipación. En dicho sentido, la invitación es a revisar desde ya las vías de evacuación, puntos de encuentro y mantener listo un kit de emergencia, mediante la información disponible en el sitio web www.senapred.cl y en https://senapred.cl/simulacros_t/sbc-magallanes-2026/

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