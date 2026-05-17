AUSTRO CHILE ADVIERTE IMPACTO PARA MAGALLANES POR POSIBLE POSTERGACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS HASTA 2041

La agrupación Austro Chile manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la ampliación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas sea postergada hasta el año 2041. Desde el gremio turístico calificaron el escenario como un fuerte retroceso para las proyecciones de conectividad, crecimiento económico y desarrollo turístico de Magallanes.

Según señalaron, el retraso del proyecto afectaría directamente las aspiraciones de posicionar a Punta Arenas como puerta de entrada a la Patagonia y la Antártica. Además, recordaron que junto a la Municipalidad de Punta Arenas han advertido en reiteradas ocasiones la disminución de pasajeros registrada tras la pandemia, cifra que aseguran supera el 20%.

Desde Austro Chile también indicaron que la situación ocurre en momentos en que distintos actores públicos y privados impulsan la posibilidad de concretar un vuelo directo entre Punta Arenas y São Paulo, conexión considerada clave para ampliar la llegada de turistas internacionales al extremo austral.

El gremio sostuvo además que el terminal aéreo cumple un rol estratégico para la conectividad regional, especialmente hacia destinos como Tierra del Fuego y Puerto Williams. En ese contexto, hicieron un llamado a las autoridades para acelerar el proyecto de ampliación aeroportuaria, fortalecer la promoción turística y avanzar en una estrategia coordinada entre el sector público y privado.

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