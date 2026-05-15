MÁS DE 120 MUJERES INICIAN SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN PUNTA ARENAS

En una ceremonia realizada en las dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes junto a la Delegación Presidencial Regional dieron inicio oficial al Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026, instancia que este año beneficiará a más de 120 mujeres de la comuna de Punta Arenas.



El Programa Mujeres Jefas de Hogar tiene como objetivo contribuir a la autonomía económica de las mujeres, entregando herramientas y desarrollando capacidades que faciliten su incorporación al mercado laboral, tanto en perfil dependiente como independiente.



La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, destacó el alcance del programa: "Este año el Programa Mujeres Jefas de Hogar beneficiará a más de 120 mujeres de la comuna de Punta Arenas. A través de talleres de formación para el trabajo, elaboración e implementación del proyecto laboral, esperamos que las participantes fortalezcan sus capacidades para insertarse y desarrollarse en el mercado laboral. Como SernamEG, queremos que sepan que no están solas, y que estamos aquí para acompañarlas en cada paso de este camino hacia la autonomía económica".



Así también lo señaló la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra: “Hemos tenido la oportunidad de conocer grandes testimonios de aquellas mujeres que emprendieron negocios y que recibieron dentro de este programa a lo largo de los años las herramientas para formar su propio destino, ayudar a sus familias y contribuir a un ecosistema económico en la comuna de Punta Arena. Nosotros seguiremos fomentando desde la Delegación Presidencial programas como éste, que justamente vayan en beneficio a cada una de las mujeres que participan”.



Durante la jornada, Marianella Mella Bórquez, empresaria gastronómica y egresada del programa en su versión 2009, entregó un mensaje a las nuevas participantes: "Aprovechen esta capacitación. Es un viaje de un año, un camino que te va a marcar un antes y un después en el plano económico de las familias. El programa está tan bien hecho que te va haciendo un camino y te va enseñando, y te da todas las herramientas para que cuando egresen puedan tener claridad de su futuro", señaló.



También participó como nueva integrante Ester Andrade Oyarzo, masoterapeuta y persona con discapacidad visual, quien conoció el programa a través de un proyecto Fosis. "Saber que aquí me van a guiar en cómo poder ampliar mi trabajo me encantó. Soy una persona ciega y estoy muy motivada a seguir creciendo en lo laboral", expresó.



La actividad contó además con la presencia de la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro Araya, y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete.



Durante el proceso de postulación realizado en el verano del 2026, se registró un aumento en el interés por el programa, alcanzando 576 postulaciones, lo que refleja la alta demanda por este tipo de iniciativas en la región.



El Programa es ejecutado en la comuna por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en coordinación con instituciones como Omil, Fosis, Sence, la Seremi de las Culturas las Arte y el Patrimonio, ZonAustral y Enap, entre otras, consolidándose como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres de Magallanes.

