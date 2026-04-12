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12 de abril de 2026

PROGRAMA “LA COSTANERA ES TUYA” REUNIÓ A FAMILIAS EN NUEVA JORNADA RECREATIVA EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa municipal volvió a convocar a la comunidad en torno al deporte, la vida saludable y el uso de espacios públicos.

LA COSTANERA ES TUYA (7)

Con una activa participación de vecinos y familias, la Municipalidad de Punta Arenas realizó una nueva versión del programa “La Costanera es Tuya”, instancia que transforma el borde costero en un espacio destinado a la recreación y la actividad física.

Durante la jornada, cientos de personas aprovecharon el cierre temporal del sector para caminar, trotar, andar en bicicleta o patinar en un entorno seguro. La actividad destacó por la presencia de niños, adultos mayores y familias completas, quienes participaron en distintas dinámicas al aire libre.

El alcalde Claudio Radonich valoró el desarrollo de la iniciativa, señalando que se ha consolidado como un espacio de encuentro comunitario. Además, destacó la participación de adultos mayores y el rol de quienes lideraron actividades como zumba y entrenamiento grupal, generando un ambiente activo y participativo.

Desde la comunidad, los asistentes también valoraron la instancia, resaltando su aporte al bienestar físico y social. El municipio informó que el programa entrará en pausa durante el invierno por condiciones climáticas, contemplando una última jornada antes del receso el próximo 17 de mayo.



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