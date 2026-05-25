CLIMATÓLOGO NICOLÁS BUTOROVIC ANALIZA UN OTOÑO "ANÓMALO" EN MAGALLANES Y ADVIERTE SOBRE LA CRECIENTE INESTABILIDAD DEL CLIMA REGIONAL

En una nueva edición del programa matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el destacado climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic Alvarado, entregó un detallado balance sobre el comportamiento del clima en la Región de Magallanes durante los últimos meses y adelantó los escenarios que se proyectan para el inicio del próximo invierno.

De acuerdo con el especialista, la actual temporada otoñal ha mostrado un comportamiento sobre los parámetros normales, tanto en temperaturas como en precipitaciones, consolidando una tendencia de inestabilidad climática que se viene observando con fuerza en la zona austral desde 2024.

Otoño con temperaturas sobre lo normal y superávit de lluvias

Butorovic detalló que, entre el 18 y el 24 de mayo, Punta Arenas registró una temperatura promedio de 6,4°C, una cifra significativamente superior a los 1,6°C anotados en el mismo periodo del año 2005. "Hasta el día de ayer, Punta Arenas mantiene un promedio mensual de 5,4°C, cuando lo normal para mayo debería ser de 4°C. Estamos casi un grado y medio sobre la norma, registrando máximas de entre 11°C y 14°C, y apenas cuatro días con temperaturas bajo cero", explicó el climatólogo.

Esta anomalía térmica se complementa con un importante superávit pluviométrico en la capital regional. "Gracias a las intensas precipitaciones de marzo, actualmente registramos un superávit acumulado de 40 milímetros en la ciudad de Punta Arenas", precisó. No obstante, el experto aclaró que la segunda mitad de mayo ha estado marcada por una escasez de lluvias y vientos debido a un sistema de alta presión instalado en el Pacífico que ha bloqueado el ingreso de los frentes meteorológicos habituales, situación que podría revertirse hacia el final de la semana o los primeros días de junio.

Récords e inestabilidad: el nuevo escenario patagónico

Durante la entrevista, el climatólogo enfatizó que el comportamiento del clima en la Patagonia se ha vuelto marcadamente inestable en los últimos dos años. A modo de ejemplo, recordó que el año pasado la región experimentó hitos históricos, como el récord absoluto de precipitaciones en 24 horas registrado el 6 de mayo con 68,4 mm, seguido de severos temporales de viento y eventos inusuales como cuatro tormentas eléctricas con lluvias cálidas entre fines de 2024 y principios de 2025.

Asimismo, Butorovic apuntó a un cambio estructural en la forma en que precipita en la zona austral: "Antes las precipitaciones eran más distribuidas y normales. Ahora, o llueve intensamente concentrado en un solo mes o enfrentamos déficits severos. Incluso el tamaño y el peso de la gota de lluvia ha cambiado, mostrando mayor grosor en los últimos eventos intensos".

¿Qué esperar para el invierno en Magallanes?

Frente a las consultas sobre si se proyecta un invierno crudo con intensas nevadas y congelamientos —como el recordado periodo invernal de 2024—, el profesional del Instituto de la Patagonia llamó a la cautela. Si bien junio es estadísticamente el mes más frío del año en Punta Arenas, la falta de temperaturas mínimas sostenidas por debajo de los -3°C en los últimos años ha impedido que la nieve perdure en los sectores urbanos bajos.

"La ciudad ha crecido hacia los sectores altos, sobre la Avenida Frey, y ahí la dinámica es distinta por la altitud. Por cada 100 metros que subimos, la temperatura baja cerca de 0,9°C. Por eso vemos autos completamente escarchados en las poblaciones del sector alto, mientras que en el centro de la ciudad el calor residencial e industrial disipa la escarcha", argumentó.

Finalmente, Butorovic no descartó que la región vuelva a experimentar un "desfase" estacional, donde el comportamiento riguroso del invierno se desplace e intensifique durante el mes de agosto, de acuerdo con el comportamiento estadístico de la última década. "La Patagonia hoy es sumamente impredecible; el llamado es a mantener un monitoreo constante adaptándonos a estas nuevas variaciones climáticas", concluyó.





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