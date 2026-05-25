MÁS DE 500 PERSONAS PARTICIPARON EN EXITOSA JORNADA PATRIMONIAL ORGANIZADA POR EPAUSTRAL Y LA TERCERA ZONA NAVAL

Una masiva participación ciudadana marcó la segunda versión de la actividad "Conoce Nuestro Patrimonio Naval y Portuario", organizada por la Empresa Portuaria Austral y la Tercera Zona Naval, instancia que permitió acercar a la comunidad al legado marítimo, naval y portuario que forma parte de la identidad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.





La jornada se desarrolló este domingo en el Terminal Arturo Prat y congregó a cerca de 500 personas, quienes pudieron recorrer distintas muestras patrimoniales, visitar el Rompehielos "Almirante Viel" y conocer de cerca las capacidades operativas y el trabajo que realizan estas instituciones vinculadas al ámbito marítimo-portuario en el extremo austral del país.





Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de exposiciones históricas, maquetas navales y muestras de la Infantería de Marina, la Gobernación Marítima de Punta Arenas, ASMAR Magallanes y el Museo Naval y Marítimo, entre otros participantes. Asimismo, uno de los momentos más valorados por el público fue la demostración de un ejercicio de rescate ejecutado por un helicóptero naval frente al borde costero de la ciudad.





El Capitán de Navío Rodrigo Pérez Castro, Jefe del Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, manifestó su agradecimiento a la comunidad magallánica por la amplia participación e interés demostrado en conocer los buques, capacidades y reparticiones de la Institución. "Muchas veces, aquello que no se conoce no se valora, y precisamente en este Mes del Mar hemos querido acercar a la ciudadanía lo que somos como Armada de Chile: personas, capacidades y servidores públicos que forman parte activa de esta comunidad", indicó el oficial.





Asimismo, destacó la presencia de niños, niñas y jóvenes durante la jornada, valorando la posibilidad de acercar el quehacer institucional de manera lúdica e interactiva. "Para nosotros es muy importante que las familias puedan conocer de cerca la versatilidad de las tareas que desarrolla la Armada y la Tercera Zona Naval en la Región de Magallanes, especialmente en Punta Arenas. Por eso hemos impulsado actividades que permitan compartir nuestro trabajo y fortalecer el vínculo con la comunidad austral", agregó.





Por su parte, la Gerenta de Administración y Finanzas de la Empresa Portuaria Austral, Evelyn Fleming Opazo, destacó la alta convocatoria y el interés de la ciudadanía por participar en la jornada. "Estamos muy contentos de haber abierto nuevamente este espacio para que la comunidad conozca más sobre el trabajo marítimo y portuario que se desarrolla en Magallanes. Ver a tantas familias, niños y visitantes recorriendo el terminal y participando activamente en cada una de las muestras refleja el valor que tiene seguir fortaleciendo el vínculo entre nuestros puertos, la historia y las personas", señaló.





Las actividades patrimoniales continuarán el próximo sábado 31 de mayo, en el contexto del Día de los Patrimonios, con una nueva jornada de puertas abiertas entre las 10:00 y las 15:00 horas, que incluirá visitas al Rompehielos "Almirante Viel" y recorridos por las dependencias del Terminal Arturo Prat.