TERCERA ZONA NAVAL REALIZÓ IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL EN PLAZA ARTURO PRAT

En la continuidad de actividades oficiales del Mes del Mar 2026, la Tercera Zona Naval realizó este viernes 8 de mayo la tradicional ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza "Arturo Prat", instancia que reunió a autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas y establecimientos educacionales en torno al monumento que honra al máximo héroe naval de Chile en Punta Arenas.





Presidida por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, esta actividad contempló la interpretación del Himno Nacional acompañando el despliegue del pabellón patrio en una jornada que presentó excelentes condiciones meteorológicas. Posteriormente, se realizó una acción de gracias dirigida por el Capellán Naval, Capitán de Corbeta Servicio Religioso José Bravo Carvallo, para luego dar paso a una breve alocución de la autoridad naval, quien destacó la vigencia del legado de Prat en la identidad nacional y en el histórico vínculo de Chile con el mar.





"Resulta realmente emocionante constatar cómo la figura de Prat permanece viva a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Desde Visviri hasta Puerto Toro, su nombre, imagen y legado están presentes en monumentos, plazas, calles y establecimientos educacionales, recordándonos permanentemente valores como el deber, el honor y el amor por Chile. Y, por supuesto, la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena no es la excepción", expresó el Contraalmirante Soto.





Asimismo, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval agradeció públicamente a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas por los trabajos de recuperación y mejoramiento realizados en el espacio, destacando el valor simbólico y patrimonial del lugar.





La ceremonia también tuvo la participación de la Banda de Guerra del Instituto Don Bosco y una agrupación de abanderadas del Liceo Polivalente Sara Braun, quienes brindaron un significativo marco cívico a la jornada.





Finalmente, la autoridad naval invitó a la comunidad a continuar participando de las actividades del Mes del Mar, destacando estas conmemoraciones como una oportunidad para fortalecer el vínculo de la ciudadanía con el mar, la historia nacional y el carácter tricontinental de Chile.