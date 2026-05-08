MUNICIPIO ADJUDICA FONDO INTERNACIONAL PARA PROYECTOS JUVENILES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la adjudicación del Fondo Juventud y Acción Climática, iniciativa internacional impulsada por Bloomberg Philanthropies y financiada por la Unión Europea, que permitirá destinar 50 mil dólares para apoyar proyectos ambientales liderados por jóvenes de la comuna.

La información fue dada a conocer por el alcalde Claudio Radonich, quien destacó que este logro se enmarca en el trabajo que el municipio ha impulsado en materia de sostenibilidad y acción climática durante los últimos años. "Tal como lo indicamos en nuestra cuenta pública, uno de los ejes de nuestra gestión ha sido la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Hoy Punta Arenas forma parte de nueve redes internacionales vinculadas a estas materias y ahora somos parte de un grupo muy reducido de ciudades que lograron adjudicarse este fondo internacional", señaló la autoridad local.

El jefe comunal explicó que más de 300 ciudades de todo el mundo participaron del proceso de postulación, siendo Punta Arenas una de las seleccionadas. "Este fondo no es para la municipalidad, y eso me parece muy positivo, porque irá directamente a jóvenes de nuestra ciudad que quieran desarrollar proyectos relacionados con el cuidado del medioambiente. Estamos hablando de iniciativas que podrán recibir entre mil y cinco mil dólares para ser ejecutadas en Punta Arenas", agregó.

Por su parte, la encargada de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, Paulina Santis, indicó que Punta Arenas quedó seleccionada junto a otras 11 comunas de Chile y 76 ciudades de Latinoamérica y el Caribe. "Estamos muy contentos porque esta adjudicación reconoce el trabajo que hemos desarrollado como municipio en materia ambiental. Nuestra experiencia está siendo observada a nivel internacional y hemos sido invitados a distintos encuentros para compartir lo que estamos haciendo desde Punta Arenas", explicó.

Santis detalló que las iniciativas podrán abordar áreas como reciclaje, eficiencia energética, soluciones basadas en la naturaleza y proyectos de acción climática en general. Además, la profesional adelantó que se proyecta financiar entre ocho y diez propuestas locales. "Los jóvenes tendrán que organizarse formalmente para poder postular y acceder a estos recursos. Queremos apoyar proyectos sólidos, que puedan desarrollarse durante al menos un año y que tengan un impacto concreto en la comuna", sostuvo la funcionaria municipal.

El lanzamiento oficial del programa se realizará el próximo 13 de mayo en una actividad de carácter internacional, mientras que durante las semanas siguientes comenzará el trabajo técnico y la apertura formal de postulaciones.