Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de mayo de 2026

MUNICIPIO ADJUDICA FONDO INTERNACIONAL PARA PROYECTOS JUVENILES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

La iniciativa permitirá financiar propuestas locales impulsadas por jóvenes entre 15 y 24 años, vinculadas al cuidado ambiental y la sostenibilidad.

FONDO JUVENIL Y ACCIÓN CLIMÁTICA (1)

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la adjudicación del Fondo Juventud y Acción Climática, iniciativa internacional impulsada por Bloomberg Philanthropies y financiada por la Unión Europea, que permitirá destinar 50 mil dólares para apoyar proyectos ambientales liderados por jóvenes de la comuna.

La información fue dada a conocer por el alcalde Claudio Radonich, quien destacó que este logro se enmarca en el trabajo que el municipio ha impulsado en materia de sostenibilidad y acción climática durante los últimos años. "Tal como lo indicamos en nuestra cuenta pública, uno de los ejes de nuestra gestión ha sido la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Hoy Punta Arenas forma parte de nueve redes internacionales vinculadas a estas materias y ahora somos parte de un grupo muy reducido de ciudades que lograron adjudicarse este fondo internacional", señaló la autoridad local.

El jefe comunal explicó que más de 300 ciudades de todo el mundo participaron del proceso de postulación, siendo Punta Arenas una de las seleccionadas. "Este fondo no es para la municipalidad, y eso me parece muy positivo, porque irá directamente a jóvenes de nuestra ciudad que quieran desarrollar proyectos relacionados con el cuidado del medioambiente. Estamos hablando de iniciativas que podrán recibir entre mil y cinco mil dólares para ser ejecutadas en Punta Arenas", agregó.

Por su parte, la encargada de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, Paulina Santis, indicó que Punta Arenas quedó seleccionada junto a otras 11 comunas de Chile y 76 ciudades de Latinoamérica y el Caribe. "Estamos muy contentos porque esta adjudicación reconoce el trabajo que hemos desarrollado como municipio en materia ambiental. Nuestra experiencia está siendo observada a nivel internacional y hemos sido invitados a distintos encuentros para compartir lo que estamos haciendo desde Punta Arenas", explicó.

Santis detalló que las iniciativas podrán abordar áreas como reciclaje, eficiencia energética, soluciones basadas en la naturaleza y proyectos de acción climática en general. Además, la profesional adelantó que se proyecta financiar entre ocho y diez propuestas locales. "Los jóvenes tendrán que organizarse formalmente para poder postular y acceder a estos recursos. Queremos apoyar proyectos sólidos, que puedan desarrollarse durante al menos un año y que tengan un impacto concreto en la comuna", sostuvo la funcionaria municipal.

El lanzamiento oficial del programa se realizará el próximo 13 de mayo en una actividad de carácter internacional, mientras que durante las semanas siguientes comenzará el trabajo técnico y la apertura formal de postulaciones.

Desde la administración comunal señalaron que este fondo refuerza el posicionamiento de Punta Arenas como una ciudad referente en materias de sostenibilidad y acción climática, especialmente considerando su condición de ciudad antártica y su participación activa en redes internacionales vinculadas al desarrollo ambiental.

TC 11

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA ENCUESTA PARA REVITALIZAR LA COSTANERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

EPAUSTRAL REVELA AVANCES DEL REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

Leer Más

El proceso de preselección cuenta con la participación de más de treinta empresas nacionales e internacionales, reflejando el interés por un proyecto clave para el desarrollo logístico y productivo de Magallanes.

El proceso de preselección cuenta con la participación de más de treinta empresas nacionales e internacionales, reflejando el interés por un proyecto clave para el desarrollo logístico y productivo de Magallanes.

Mardones (6)
nuestrospodcast
FONDO JUVENIL Y ACCIÓN CLIMÁTICA (1)

MUNICIPIO ADJUDICA FONDO INTERNACIONAL PARA PROYECTOS JUVENILES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
FONDO JUVENIL Y ACCIÓN CLIMÁTICA (1)

MUNICIPIO ADJUDICA FONDO INTERNACIONAL PARA PROYECTOS JUVENILES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
sernacdiadelamadre

SERNAC JUNTO A SEREMI DE ECONOMÍA Y SEC FISCALIZAN EL COMERCIO DE PUNTA ARENAS PREVIO AL “DÍA DE LA MADRE”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
jornada quiero mi barrio edelmag 1

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO INICIÓ SERIE DE DIÁLOGOS DE PREPARACIÓN COMUNITARIA DE CARA AL INVIERNO