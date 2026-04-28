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28 de abril de 2026

SERNAMEG SE QUERELLA POR FEMICIDIO TENTADO OCURRIDO EN PUNTA ARENAS

La dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género tomó contacto con la víctima quien aceptó el apoyo psicosocial y representación jurídica en la causa.

SernamEG Magallanes

​Este lunes la dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes interpuso una querella por femicidio íntimo en grado de tentado por hechos registrados este fin de semana en la comuna de Punta Arenas.

 
La directora regional del Servicio, Pamela Leiva Burgos, declaró que conocido el caso se activó la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, tomando contacto con la víctima de manera oportuna. “Pusimos a su disposición la atención jurídica y psicosocial, la que fue aceptada y ya se derivó para acompañamiento por parte de las profesionales de nuestro equipo territorial. En cuanto a lo judicial, este mismo lunes interpusimos una querella desde la dirección regional por el delito de femicidio tentado”, agregó la autoridad.

 
En la jornada además, se efectuó el control de detención del agresor en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, audiencia en la cual SernamEG actuó como querellante en representación de la víctima, y en donde a solicitud del Servicio y del Ministerio Público se decretó su prisión preventiva, fijándose 60 días como plazo para la investigación.

 
“Reiteramos nuestro rechazo categórico a cualquier hecho de violencia grave o extrema, que atente contra la vida de una mujer. Tenemos la confianza que este caso llegará a una condena con la máxima pena posible. Como sociedad, es importante que estos delitos no queden impunes", manifestó Leiva Burgos.

 
Cabe señalar que el SernamEG cuenta en la región con Centros de las Mujeres en las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, los que brindan atención psicológica, social y jurídica gratuita a víctimas y sobrevivientes de violencia. Además, el número 1455 SernamEG Te Orienta está disponible de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 08 a 24 horas, para entregar orientación e información en materias de violencias de género.

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