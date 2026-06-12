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12 de junio de 2026

SUBTEL CREA PREFIJO 702 PARA COMUNICACIONES MASIVAS DEL ESTADO Y ACTUALIZA NORMA DE USO DEL 600 Y EL 809

La nueva normativa mejora las definiciones de los prefijos telefónicos.

LLAMADA PREFIJO 600

Con el objeto de entregar mayor claridad a los usuarios y como parte de su plan de 90 días, la Subsecretaría de Telecomunicaciones anunció cambios sobre el uso de prefijos obligatorios “Con la actualización a la normativa que ya está publicada desde el 5 de junio en el Diario Oficial, se realizaron mejoras al uso del prefijo 600 y se introdujo el nuevo prefijo 702 para servicios públicos”, informó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas Alvarado.

La nueva normativa mejora las definiciones de los prefijos telefónicos. En relación al prefijo 600, que se definió para llamadas masivas con fines informativos o de soporte vinculados a servicios que el ciudadano ya posee contratados, la nueva norma prohíbe que las empresas lo utilicen vender nuevos productos. La finalidad del cambio es que la ciudadanía vuelva a contestar estas llamadas, ligadas a informaciones relevantes y esperadas. Para llamadas con fines publicitarios o promocionales se debe usar obligatoriamente el prefijo 809.

“Perfeccionamos este marco normativo porque la privacidad, seguridad y transparencia son una prioridad para las personas y la Subtel debe garantizarlas. Con esta mejora buscamos aclarar confusiones y terminar con el mal uso del prefijo 600, que debe entenderse como un contacto reconocible y confiable y, por ende, una llamada que se debería contestar. Queremos que la ciudadanía pueda asociar el 600 con su finalidad real: informaciones importantes y esperadas por cada persona”, precisó el secretario regional.

La resolución de la Subtel también anuncia la creación del nuevo prefijo 702, que se implementará en 270 días corridos, es decir, durante el primer trimestre de 2027. Según explicó el seremi Stowhas, este código será de uso exclusivo para comunicaciones masivas de los órganos de la administración del Estado, tales como hospitales, municipios, Servicio de Impuestos Internos, Registro Civil, entre otros, “para asegurar que las personas puedan reconocer llamados relevantes, como horas médicas en servicios de salud pública”. El uso exclusivo de este código además evitará suplantaciones de identidad asegurando la importante respuesta de las personas.

Las llamadas masivas de cobranza ya no utilizan prefijos por orden judicial. Sin embargo, las empresas que realizan cobranza deben cumplir estrictamente la normativa del SERNAC sobre horarios, frecuencia y prohibición de hostigamiento.

La Subtel coordinará con los operadores y otros organismos para monitorear el uso de prefijos y trazabilidad de llamadas. También se invita a la ciudadanía a denunciar el mal uso a través de nuestro portal de reclamos. Las empresas que hagan mal uso de los códigos arriesgan multas que van desde las 5 hasta las 5.000 UTM.

Toda esta información se puede obtener en el sitio web oficial dela Subtel: https://www.subtel.gob.cl/prefijos-unicos/.

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