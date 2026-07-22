LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL: DIPUTADO RIQUELME (PREP) CELEBRA APROBACIÓN DEL PROYECTO Y ESPERA QUE COMISIÓN MIXTA RESUELVA COMPENSACIÓN A MUNICIPALIDADES

​Su “alegría” manifestó el diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, tras la aprobación en tercer trámite del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Recuperación Económica y Social, tras la sesión de este martes en la Cámara Baja, donde se ratificaron todas excepto una de las enmiendas del Senado a la propuesta del Ejecutivo.



Para el legislador, esto significa una “excelente noticias para Magallanes, toda vez que hoy día, una de cada 10 mujeres está desempleada”.



“Con el proyecto de reconstrucción que acabamos de aprobar en la Cámara Baja, salvo un solo artículo que dirimirá una comisión mixta, se ha aprobado este proyecto de ley que va a cambiar el destino de nuestro país”, recalcó Riquelme.



“Mientras los gobiernos anteriores llamaban a tener más impuestos”, continuó, “nosotros llamamos y aprobamos un proyecto de ley que apunta a generar mayor inversión para que se creen más empresas y, por ende, más pega para todos los magallánicos”.



Para el parlamentario magallánico, la aprobación del proyecto, significa que el país “volverá a recuperar la esperanza de ser un país que se pone de pie y crece, y que después de mucho tiempo de estancamiento económico, estamos creando las condiciones que que generan crecimiento, inversión y le van a traer empleo a los chilenos”.



La Comisión Mixta -compuesta por cinco senadores y cinco diputados-, resolverá en los próximos días una propuesta que debe ser ratificada por la Cámara y el Senado, para ser despachada a ley, por lo que Riquelme no descartó que “tengamos una sesión especial para votar y darle certeza a todos los chilenos que de en el más breve plazo esta legislación entrará en vigencia y se puedan ver cambios sustantivos en su calidad de vida en el mediano plazo”.



