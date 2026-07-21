MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PREMIÓ A GANADORAS DE CONCURSO LITERARIO "UNA MUJER, UNA HISTORIA"

En una ceremonia realizada en la nueva Biblioteca Municipal 114 "Carmen H. de López", ubicada en el barrio 18 de Septiembre, la Municipalidad de Punta Arenas premió a las ganadoras de la décima versión del concurso literario "Una mujer, una historia", iniciativa que promueve la escritura como una herramienta para visibilizar las experiencias, historias y miradas de mujeres de distintas generaciones de la comuna.

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La convocatoria, organizada por la Oficina Municipal de la Mujer, reunió 106 obras en las categorías de cuento breve y poesía, tanto para personas mayores de 18 años como para estudiantes de séptimo básico a cuarto medio.

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Durante la ceremonia, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el certamen se ha consolidado como uno de los pocos concursos literarios municipales del país que mantiene el formato tradicional de recepción de obras en papel. "Es la primera ceremonia formal que realizamos en este lugar y qué mejor ambiente que esta biblioteca para premiar a las participantes. Otro hito es que este año recibimos más de 100 cuentos y poemas, un récord absoluto. Ya hemos visto la calidad de los trabajos, hay historias personales escritas por mujeres de distintas edades, desde estudiantes hasta personas adultas. Lo que buscamos es que este concurso sea una expresión artística, pero también un espacio para compartir experiencias", señaló.

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Moira Aicón, ganadora de la categoría Poesía Adulta, explicó que su obra nació como un homenaje a su madre. "Escribí este poema para mi mamá. Ella no va a morirse mañana ni pasado, pero hay que decir las cosas a tiempo. Después de que falleció mi papá quedó esa sensación de que había cosas pendientes. Por eso quise escribirle este poema y decirle todo mientras aún está aquí", relató.

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Por su parte, Guadalupe Carrizo, ganadora de la categoría Poesía Estudiante, valoró que el concurso incentive la creatividad entre las nuevas generaciones. "Me parece excelente porque fomenta la creatividad y motiva a más personas a escribir y expresar lo que sienten", comentó.

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En la categoría Poesía Adulta, el primer lugar fue para Moira Aicón con Despedida; el segundo para Javiera Retamal con Centinela del Viento Austral; y el tercero para Soledad Paz Barría Pérez con La deuda histórica. En Cuento Breve Adulta, el primer lugar lo obtuvo Fernanda Cortés con El té sabe más dulce contra el viento; seguida por Cecilia Saá, con Regreso a la tierra de las lengas; y Aracelli Muñoz, con Entre el dolor y el cuidado.

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Entre las estudiantes, la categoría Poesía fue ganada por Guadalupe Carrizo con La del fondo, mientras que el segundo y tercer lugar correspondieron a Estefanía Cerna, con Ahora, y Florencia Paulsen, con Vivir en paz, respectivamente. En Cuento Breve Estudiante, el primer lugar fue para Ivana Mancilla con La última bombera; el segundo para Génesis Navarro, con Luz tras el cielo gris; y el tercero para Victoria Maureira, con La maleta de mi abuela.

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Los premios para las categorías adultas alcanzaron los $300 mil, $200 mil y $100 mil para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. En tanto, las estudiantes fueron distinguidas con una tablet, una cámara instantánea y audífonos.