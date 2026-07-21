FENPRUSS MAGALLANES ENTREGA CARTA AL DIRECTOR (S) DEL SERVICIO DE SALUD Y LLAMA A FORTALECER LA SALUD PÚBLICA

En el marco de la ceremonia de cierre del Plan de Alerta Oncológica, realizada en el Hospital Clínico de Magallanes, la dirigenta Jessica Mensing, en representación de Fenpruss Magallanes, sostuvo una reunión con el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, instancia en la que hizo entrega de una carta con la postura de la Confederación frente al actual escenario que enfrenta la salud pública.





Durante el encuentro, Fenpruss Magallanes valoró los resultados del Plan de Alerta Oncológica, destacando que la atención oportuna de más de 33 mil personas demuestra que la salud pública responde cuando cuenta con financiamiento suficiente y con el compromiso de sus trabajadoras y trabajadores.

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Al mismo tiempo, la dirigenta expresó su preocupación por los recortes presupuestarios, advirtiendo que estas medidas ponen en riesgo la continuidad de estos avances, afectan la capacidad de respuesta de hospitales y establecimientos de salud, incrementan las listas de espera y profundizan las dificultades que enfrentan las regiones extremas.

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Desde Fenpruss Magallanes reiteraron su disposición a seguir trabajando junto a las autoridades para fortalecer la salud pública, impulsando más inversión, diálogo y reconocimiento al rol estratégico de las y los trabajadores del sector.