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20 de julio de 2026

SENADOR ​BIANCHI EXIGE QUE LA EPA TRANSPARENTE ESTADO DE PROYECTOS PORTUARIOS TRAS REVISIÓN DE HACIENDA

​El parlamentario manifestó su preocupación por las señales del Ministerio de Hacienda que apuntan a una revisión restrictiva de los créditos internacionales de la EPA —como los gestionados ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— bajo argumentos de estrechez fiscal.

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​Un llamado a defender la autonomía regional y el desarrollo de la infraestructura del extremo sur realizó el senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales. Esto, tras ingresar formalmente una solicitud de oficio dirigida al presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPA), exigiendo transparentar de manera urgente el estado de la cartera de inversiones ante el riesgo de que el nivel central recorte o postergue obras clave.

​El parlamentario manifestó su preocupación por las señales del Ministerio de Hacienda que apuntan a una revisión restrictiva de los créditos internacionales de la EPA —como los gestionados ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— bajo argumentos de estrechez fiscal. A juicio del senador Bianchi, esta situación amenaza directamente la ejecución de la ampliación del muelle Mardones, la mejora del muelle Prat y la conectividad en Puerto Williams.

Las decisiones de Magallanes no se toman en Santiago

​"No podemos permitir que las urgencias de caja del nivel central terminen pagándose con el aislamiento de nuestra región. La infraestructura portuaria no es un lujo para Magallanes, es conectividad básica, es abastecimiento y es el motor de industrias clave como el Hidrógeno Verde y la proyección antártica. La EPA tiene autonomía por ley y su deber es defender el desarrollo estratégico regional por sobre las presiones de Santiago", enfatizó el parlamentario.

​El legislador criticó también que este tipo de decisiones se manejen con hermetismo. "El desarrollo de nuestra zona exige una discusión técnica seria y de cara a la ciudadanía. Menos reuniones protocolares de cortesía y más transparencia real con los recursos que legalmente le corresponden a Magallanes", finalizó.

Fiscalización e información financiera urgente

​A través del oficio ingresado bajo las potestades del artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, el senador Bianchi exigió formalmente a la Empresa Portuaria Austral la entrega de tres antecedentes clave:

- Copia íntegra de las actas de directorio del primer semestre de 2026, específicamente en las sesiones donde se haya debatido o resuelto modificar, suspender o reevaluar proyectos debido a la situación fiscal del Estado.

- Detalle del estado de priorización de obras, individualizando con precisión qué proyectos para las comunas de Magallanes mantendrán su financiamiento y cuáles se encuentran congelados o bajo revisión técnica.

- Transparencia sobre los créditos internacionales, informando si los dineros aprobados por entidades internacionales se encuentran íntegramente en el patrimonio de la EPA o si han sufrido retenciones o retrasos por orden de la Dirección de Presupuestos (Dipres) o el Ministerio de Hacienda.
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