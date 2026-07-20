DELEGADO RODOLFO MONCADA VERIFICA ESTADO DE CAMINOS EN MEDIO DE PRIMERA GRAN NEVADA DEL AÑO EN PUERTO WILLIAMS

Ante la primera nevada intensa del año en Puerto Williams, que hasta el momento registra 18,5 centímetros de precipitación sólida, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, realizó un despliegue para verificar los avances en despejes y mantenimiento de caminos enrolados de Isla Navarino.

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A un costado de la Ruta Y-905 con dirección a Puerto Navarino, la máxima autoridad provincial se reunió con personal de la Empresa de Servicios y Constructora Sur Romeral, a cargo de ejecutar estas labores mediante un convenio con la Dirección Regional de Vialidad.





En esta instancia, el delegado Moncada pudo conocer los principales alcances en los trabajos que por contrato debe desarrollar dicha entidad privada para asegurar la conectividad de Puerto Williams con zonas rurales y puntos estratégicamente sensibles del territorio: hacia Puerto Navarino, Caleta Eugenia, Huertos Familiares, bocatoma de agua y el tramo costero entre Villa Ukika y el Aeródromo Guardiamarina Zañartu.

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La autoridad gubernamental en la zona austral valoró las acciones desarrolladas por la empresa desde tempranas horas de esta jornada, intensificando el mensaje a conductores a extremar cuidados en las rutas. "Hacemos un llamado a la precaución a las personas que deban desplazarse a los sectores rurales. Háganlo siempre respetando las normas, manejando siempre con precaución, baja velocidad, en lo posible con vehículos 4x4 y recordamos que el uso de cadenas es obligatorio en esta época. Entre todos debemos cuidarnos, por lo que llamamos a la precaución para que no tengamos accidentes que lamentar", manifestó.

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Por su parte, el encargado de la mencionada empresa en Puerto Williams, Pedro Araneda, detalló que durante este invierno las labores se han enfocado en despeje de nieve con máquinas motoniveladoras, esparcimiento de sal entre Villa Ukika y aeródromo, mejoramiento en sectores donde el deshielo ha presentado problemas, implementación de rodados en algunas cuestas, entre otros.





Según el Aeródromo Guardiamarina Zañartu, desde que comenzaron las precipitaciones en la tarde del domingo 19 de julio pasado, se han registrado 18,5 centímetros de nieve fresca caída. Este fenómeno demostró que ha sido 4,2 veces mayor que en los dos últimos meses, de acuerdo a estadísticas de la Dirección Meteorológica de Chile: en mayo, no hubo registros de nieve fresca, mientras que en junio totalizaron 4,4 centímetros.

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Actualmente, la comuna de Cabo de Hornos se encuentra bajo Alerta Verde Temprana Preventiva por heladas decretada por Senapred el 10 de julio pasado, con temperaturas mínimas que han llegado a -8 grados Celsius, pero que sólo durante el reciente fin de semana dejó evidenciar el característico manto blanco invernal en la ciudad más austral del mundo.

De acuerdo al último reporte del Centro Meteorológico Regional Austral, se espera que los chubascos de nieve prevalezcan hasta por lo menos la madrugada del jueves 23 de julio, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Sólo habría un período de buen tiempo durante la mañana y tarde del miércoles 22.