Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

20 de julio de 2026

DELEGADO RODOLFO MONCADA VERIFICA ESTADO DE CAMINOS EN MEDIO DE PRIMERA GRAN NEVADA DEL AÑO EN PUERTO WILLIAMS

​La autoridad provincial recorrió la Ruta Y-905 para conocer los avances de las labores de despeje y mantenimiento de los rutas enroladas de Isla Navarino, reforzando además el llamado a conducir con extrema precaución ante las condiciones invernales.

NevadasWilliams
Ante la primera nevada intensa del año en Puerto Williams, que hasta el momento registra 18,5 centímetros de precipitación sólida, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, realizó un despliegue para verificar los avances en despejes y mantenimiento de caminos enrolados de Isla Navarino. 

A un costado de la Ruta Y-905 con dirección a Puerto Navarino, la máxima autoridad provincial se reunió con personal de la Empresa de Servicios y Constructora Sur Romeral, a cargo de ejecutar estas labores mediante un convenio con la Dirección Regional de Vialidad. 

En esta instancia, el delegado Moncada pudo conocer los principales alcances en los trabajos que por contrato debe desarrollar dicha entidad privada para asegurar la conectividad de Puerto Williams con zonas rurales y puntos estratégicamente sensibles del territorio: hacia Puerto Navarino, Caleta Eugenia, Huertos Familiares, bocatoma de agua y el tramo costero entre Villa Ukika y el Aeródromo Guardiamarina Zañartu. 

La autoridad gubernamental en la zona austral valoró las acciones desarrolladas por la empresa desde tempranas horas de esta jornada, intensificando el mensaje a conductores a extremar cuidados en las rutas. "Hacemos un llamado a la precaución a las personas que deban desplazarse a los sectores rurales. Háganlo siempre respetando las normas, manejando siempre con precaución, baja velocidad, en lo posible con vehículos 4x4 y recordamos que el uso de cadenas es obligatorio en esta época. Entre todos debemos cuidarnos, por lo que llamamos a la precaución para que no tengamos accidentes que lamentar", manifestó.

Por su parte, el encargado de la mencionada empresa en Puerto Williams, Pedro Araneda, detalló que durante este invierno las labores se han enfocado en despeje de nieve con máquinas motoniveladoras, esparcimiento de sal entre Villa Ukika y aeródromo, mejoramiento en sectores donde el deshielo ha presentado problemas, implementación de rodados en algunas cuestas, entre otros. 

Según el Aeródromo Guardiamarina Zañartu, desde que comenzaron las precipitaciones en la tarde del domingo 19 de julio pasado, se han registrado 18,5 centímetros de nieve fresca caída. Este fenómeno demostró que ha sido 4,2 veces mayor que en los dos últimos meses, de acuerdo a estadísticas de la Dirección Meteorológica de Chile: en mayo, no hubo registros de nieve fresca, mientras que en junio totalizaron 4,4 centímetros.  

Actualmente, la comuna de Cabo de Hornos se encuentra bajo Alerta Verde Temprana Preventiva por heladas decretada por Senapred el 10 de julio pasado, con temperaturas mínimas que han llegado a -8 grados Celsius, pero que sólo durante el reciente fin de semana dejó evidenciar el característico manto blanco invernal en la ciudad más austral del mundo. 
De acuerdo al último reporte del Centro Meteorológico Regional Austral, se espera que los chubascos de nieve prevalezcan hasta por lo menos la madrugada del jueves 23 de julio, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Sólo habría un período de buen tiempo durante la mañana y tarde del miércoles 22.
coremaxsalas

CONSEJERO MAX SALAS SOBRE ZONA FRANCA "EL MODELO QUE TENEMOS HOY DÍA ES EXACTAMENTE EL MODELO QUE LA REGIÓN NO NECESITA"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS CONFIRMA 7 AÑOS DE PRESIDIO POR FEMICIDIO TENTADO

Leer Más

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

FOTO CORTE PUQ NIEVE
nuestrospodcast
cuentapublicamagallanes

CUENTA PÚBLICA 2025-2026: CUIDADOS, SALUD, VIVIENDA Y FOMENTO PRODUCTIVO MARCAN RESUMEN DEL TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
NevadasWilliams

DELEGADO RODOLFO MONCADA VERIFICA ESTADO DE CAMINOS EN MEDIO DE PRIMERA GRAN NEVADA DEL AÑO EN PUERTO WILLIAMS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
rotariosnatales

ROTARIOS DE PUERTO NATALES CELEBRAN SU TRANSMISIÓN DE MANDO CON SIGNIFICATIVA CEREMONIA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Glider

INACH COMPLETA EXITOSA MISIÓN DE PLANEADOR SUBMARINO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO PREPARACIÓN PARA EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTICA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250