18 de julio de 2026
MOP REFUERZA ACCIONES PREVENTIVAS EN RUTAS DE MAGALLANES ANTE BAJAS TEMPERATURAS
La Dirección de Vialidad ha esparcido cerca de 1.000 toneladas de sal, despejado más de 1.200 kilómetros de caminos y aplicado más de 50 mil litros de solución anticongelante como parte del Plan Operación MOP Invernal.
La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene un despliegue permanente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para enfrentar las bajas temperaturas y resguardar la conectividad vial durante la temporada invernal. Las labores forman parte del Plan Operación MOP Invernal, que considera acciones preventivas y de respuesta frente a las condiciones climáticas propias de esta época del año.
Como parte de los trabajos, los equipos han realizado despeje de nieve y control de hielo mediante la aplicación de solución anticongelante y el esparcido de sal en distintos puntos de la red vial regional. A la fecha, la Dirección de Vialidad informó que se han utilizado aproximadamente 1.000 toneladas de sal, se ha despejado nieve en más de 1.200 kilómetros de caminos y se han aplicado más de 50.000 litros de anticongelante.
El director regional de Vialidad, Franco Serafini, destacó el trabajo de los equipos que diariamente se encuentran desplegados en terreno para responder a las emergencias derivadas de las condiciones invernales y contribuir a mantener la conectividad de las rutas de la región. Además, la institución señaló que cuenta con stock suficiente de sal y mecanismos de reposición para asegurar la continuidad de las operaciones durante toda la temporada.
Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, llamó a los conductores a extremar las medidas de precaución, disminuir la velocidad y respetar la señalización y las restricciones vigentes, especialmente ante la presencia de hielo y nieve en las rutas. La autoridad recordó que durante los próximos días las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -9 °C en distintos sectores de la región.