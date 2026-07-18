MOP REFUERZA ACCIONES PREVENTIVAS EN RUTAS DE MAGALLANES ANTE BAJAS TEMPERATURAS

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene un despliegue permanente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para enfrentar las bajas temperaturas y resguardar la conectividad vial durante la temporada invernal. Las labores forman parte del Plan Operación MOP Invernal, que considera acciones preventivas y de respuesta frente a las condiciones climáticas propias de esta época del año.

Como parte de los trabajos, los equipos han realizado despeje de nieve y control de hielo mediante la aplicación de solución anticongelante y el esparcido de sal en distintos puntos de la red vial regional. A la fecha, la Dirección de Vialidad informó que se han utilizado aproximadamente 1.000 toneladas de sal, se ha despejado nieve en más de 1.200 kilómetros de caminos y se han aplicado más de 50.000 litros de anticongelante.

El director regional de Vialidad, Franco Serafini, destacó el trabajo de los equipos que diariamente se encuentran desplegados en terreno para responder a las emergencias derivadas de las condiciones invernales y contribuir a mantener la conectividad de las rutas de la región. Además, la institución señaló que cuenta con stock suficiente de sal y mecanismos de reposición para asegurar la continuidad de las operaciones durante toda la temporada.

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, llamó a los conductores a extremar las medidas de precaución, disminuir la velocidad y respetar la señalización y las restricciones vigentes, especialmente ante la presencia de hielo y nieve en las rutas. La autoridad recordó que durante los próximos días las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -9 °C en distintos sectores de la región.

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