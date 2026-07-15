TRIBUNAL RESUELVE ABSOLVER A ACUSADOS POR ACCIDENTE DE C-130 HÉRCULES DE LA FACH

El Tribunal Oral de lo Penal (TOP) resolvió absolver a todos los acusados en la causa por el accidente del avión Lockheed C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), al concluir que las pruebas presentadas por la Fiscalía y los querellantes no permitieron acreditar los delitos imputados más allá de toda duda razonable.

En primer lugar, el tribunal absolvió a Emanuel Carrasco, acusado de emitir comunicaciones aeronáuticas falsas, al estimar que no se probó que hubiera actuado con la intención de entregar información falsa. Además, señaló que la acusación intentó incorporar durante los alegatos un hecho distinto —la entrega de información indebida— que no formaba parte de la imputación original, lo que vulneraría el principio de congruencia.

Asimismo, fueron absueltos Roberto Avendaño, Joaquín Urzúa, Fernando Mondaca Rodríguez, Julio Ojeda y Marcelo Mella Bertetti, quienes enfrentaban cargos por cuasidelito de homicidio. El tribunal indicó que, aunque la prueba permitió reconstruir parte de la secuencia del accidente, no fue posible establecer con certeza la causa exacta del desprendimiento de una pala de la hélice , evento que habría desencadenado la tragedia.

Los jueces concluyeron que tampoco se acreditó que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones, ni que sus conductas fueran la causa del resultado fatal. En consecuencia, estimaron que no existían antecedentes suficientes para dictar una condena.

Tras el veredicto absolutorio, el tribunal dejó sin efecto todas las medidas cautelares que pesaban sobre los imputados. La lectura de la sentencia quedó fijada para el 25 de septiembre de 2026, oportunidad en que se conocerán los fundamentos completos de la decisión.

Los hechos

El accidente del avión Lockheed C-130 Hércules de la FACH ocurrió el 9 de diciembre de 2019, cuando la aeronave despegó desde Punta Arenas con destino a la Base Aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Antártica. A bordo viajaban 38 personas —17 tripulantes y 21 pasajeros, entre militares y civiles—, quienes fallecieron tras la caída del avión en el mar de Drake.

La investigación del Ministerio Público apuntó a que el accidente se habría producido por el desprendimiento de una pala de una de las hélices, lo que desencadenó una falla catastrófica durante el vuelo.

Sobre esa base, la Fiscalía y los querellantes acusaron a cinco exoficiales y funcionarios de la FACH de cuasidelito de homicidio, al sostener que habrían incumplido sus deberes de mantenimiento, supervisión e inspección de la aeronave. Además, un sexto acusado enfrentó cargos por emitir comunicaciones aeronáuticas falsas, al presuntamente entregar información incorrecta relacionada con el estado del avión.

Fuente: latercera.com

