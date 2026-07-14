PILOTO MAGALLÁNICO CHRISTOBAL MASLE REPASÓ SU TRAYECTORIA, EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD Y SU DESAFÍO EN EL RALLY MOBIL

El piloto magallánico Christobal Masle fue entrevistado la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó la tradición automovilística de Magallanes, recordó el legado de su padre Yanko Masle y analizó los desafíos que enfrenta actualmente compitiendo en el Campeonato Nacional Rally Mobil.

Durante la conversación, Masle explicó que su vínculo con el automovilismo nació desde muy pequeño gracias a la influencia de su familia.

"Toda nuestra historia mía y de Jacob nació por parte de mi papá. Nos crecimos de chiquito con los autos de carrera (...) hoy en día disfrutamos de un legado que nos dejó mi papá muy, muy bueno."

El piloto recordó que comenzó a conducir desde los cinco años y que antes de obtener licencia ya acumulaba experiencia en competencias.

"Yo partí corriendo en auto primero que manejando en la calle. De hecho yo me vine a aprender a estacionar recién a los 19 años, pero ya tenía mucha experiencia en el rally."

Masle también repasó la evolución técnica de los vehículos de competencia, señalando que los avances de la industria automotriz han mejorado considerablemente la confiabilidad de los autos.

"La evolución de la industria automotriz y el impacto que generan, digamos a nivel deportivo, nacional o regional ha sido muy bueno. Nos ha ayudado un montón en cuanto a costos."

La transformación del Gran Premio de la Hermandad

Uno de los temas centrales fue el histórico Gran Premio de la Hermandad, competencia que, según el piloto, ha cambiado profundamente con el paso de los años.

A su juicio, las antiguas ediciones eran pruebas de supervivencia, mientras que hoy exigen una preparación mucho más profesional.

"El Gran Premio de la Hermandad antiguo (...) era una carrera más de supervivencia (...) hoy en día son carreras más de prepararte como piloto, de tener un buen auto (...) tienes que trabajar mucho más."

En ese contexto recordó la edición 2019, cuando obtuvo el triunfo en una competencia dedicada a la memoria de su padre, fallecido meses antes.

"Fue una carrera muy dura sacarla adelante (...) podemos decir que ha sido capaz que la Hermandad para mí más dura, pero la logramos ganar."

El salto al Rally Mobil

Respecto a su incorporación al Rally Mobil, Masle explicó que la oportunidad surgió tras participar en el Motor Show de Laguna Carén a fines de 2025, experiencia que le permitió integrarse al equipo Prieto Competición de Puerto Montt.

"Entre yo el año pasado fui a probar suerte (...) arrendé un auto y nos fue bien y gracias a eso, en verdad que se abrió las puertas con un equipo que es de Puerto Montt, que es el Prieto Competición y que vamos ahí corriendo año completo."

El piloto destacó que competir en el campeonato nacional implica una preparación muy distinta a la que exige el automovilismo regional.

"La escuela de correr mucho acá sí lleva a que den buenos resultados, pero una preparación totalmente diferente."

Añadió que las exigencias físicas y mentales son mucho mayores debido a la intensidad de las competencias.

"Hay que prepararte, estar acorde con el peso, con la alimentación. Es una serie de cosas que te llegan, digamos, a ir a un nacional y hacer un buen papel."

Preparación física y simuladores

Masle sostuvo que el entrenamiento se ha transformado en un aspecto fundamental para obtener resultados competitivos.

"Esto es un deporte como cualquier otro que lo vas a hacer de acuerdo a lo que te prepares."

Explicó que utiliza simuladores de conducción para practicar entre cada fecha del campeonato.

"Yo me llevo preparando años para esto (...) entreno mucho en simulador (...) la preparación previa tiene que ser toda en alguna plataforma."

A ello suma trabajo físico, control de la alimentación e hidratación antes de cada competencia.

"Mantener una alimentación controlada y hidratarse muy bien por lo menos 15 días antes de la carrera."

Magallanes en el futuro del Rally Mobil

Consultado sobre la posibilidad de que el Rally Mobil llegue a la Región de Magallanes, el piloto se mostró optimista.

"Yo creo que tarde o temprano van a caer acá. No sé si el otro año o años más, pero sí tienen que venir a correr acá."

Finalmente, reconoció que, pese a haber competido con distintos modelos, el Honda continúa siendo su automóvil favorito.

"Yo creo que es el mejor auto de carrera que vamos a poder tener (...) el Honda te da una sensación de carrera tremenda."

Antes de finalizar la entrevista, invitó al público a seguir las competencias del campeonato nacional a través de las plataformas oficiales del Rally Mobil y del equipo Prieto Competición, donde participa representando a Magallanes durante la presente temporada.

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