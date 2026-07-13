CORO VOCES BLANCAS INVITA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DE SU GALA 2026 ESTE PROXIMO 17 DE JULIO CON UN RECORRIDO POR LAS GRANDES DÉCADAS DE LA MÚSICA

​Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el profesor de música y director del Coro Voces Blancas, Luis Santana, junto a los integrantes Bastián Arriagada, Alejandro Espinoza y Agustín Rivera, dieron a conocer los detalles de la gala anual que ofrecerá la agrupación el próximo 17 de julio, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Punta Arenas.

Durante la entrevista, Santana informó que las entradas serán gratuitas y explicó el sistema de entrega para el público.

"Vamos a subir a escenario el día 17 a las 19:00 h. Las entradas son gratuitas y se entregan el día 14 en el teatro y en Unimarc Sur. El día 15 solamente en el teatro".

El director destacó el importante crecimiento que ha experimentado la agrupación desde su creación, pasando de un pequeño grupo inicial a consolidar un elenco de más de cuarenta integrantes.

"Ahora somos 44... El cambio es radical y a la vez es muy bueno porque nos ayuda a sacar mejores canciones".

Según explicó, este crecimiento también ha permitido desarrollar un trabajo vocal mucho más complejo, incorporando distintas cuerdas e interpretaciones a varias voces.

Uno de los aspectos que más sorprendió al profesor ha sido la capacidad musical desarrollada por los niños y jóvenes que integran el coro.

"Hoy por hoy ellos tienen una gran ventaja... guardan las tonalidades mentalmente, entonces yo no necesito dar ningún tono si cantamos a capela... simplemente tienen guardado en el disco duro las tonalidades de las canciones y a mí me sorprende mucho".

Respecto al espectáculo preparado para este año, Santana adelantó que el repertorio será un recorrido por distintas épocas de la música popular.

"Llegamos a la conclusión de que el repertorio que vamos a presentar esta vuelta, que es en el fondo un paseo por las décadas de la música, tanto en español como en inglés, va a ser un trabajo muy bonito".

Asimismo, explicó que la selección musical implicó un extenso trabajo de investigación para reunir canciones representativas de las décadas de los 60, 70 y 80.

Durante la conversación, los jóvenes integrantes también compartieron su experiencia formando parte del elenco.

Agustín Rivera contó que llegó al coro gracias a la invitación de su hermano y reconoció que nunca imaginó integrarse a una agrupación coral.

"La verdad ha sido muy buena experiencia, muy bonita... no pensaba integrarme a un coro, la verdad, pero sí he ido aprendiendo bastante con el profe y con mis compañeros".

Por su parte, Alejandro Espinoza señaló que, pese a los nervios que significan algunas presentaciones, ha disfrutado el proceso de aprendizaje.

"Ha sido entretenido... nunca pensé ser parte de un coro".

En tanto, Bastián Arriagada valoró el crecimiento artístico del grupo y aseguró que su prioridad continúa siendo el trabajo colectivo.

"Yo me proyecto siempre enfocado en el coro... un coro en sí no va solo por los solos, va para acompañar con los chicos. Vamos a disfrutar la música".

Santana también realizó un positivo balance del funcionamiento del taller artístico y del respaldo recibido por parte del Teatro Municipal y su equipo de trabajo, destacando el compromiso de los niños, quienes ensayan tres veces por semana sin importar las condiciones climáticas.

"La gracia de estos chicos es que ellos vienen, esté lloviendo, nevando, escarcha o lo que haya, están en el teatro".

Finalmente, extendió una invitación a toda la comunidad para asistir a la presentación.

"Invitar a la gente a que apoye a los niños, a que vaya a ver las galas... ahora sí los van a ver en plenitud, donde mejor se desenvuelven, que es su casa, que es el Teatro Municipal, así que acompáñenlos a la gala del día 17, 19:00 h, Teatro Municipal de Punta Arenas".





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