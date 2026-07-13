Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de julio de 2026

CORO VOCES BLANCAS INVITA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DE SU GALA 2026 ESTE PROXIMO 17 DE JULIO CON UN RECORRIDO POR LAS GRANDES DÉCADAS DE LA MÚSICA

Buenos días región

corovocesblancas

​Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el profesor de música y director del Coro Voces Blancas, Luis Santana, junto a los integrantes Bastián Arriagada, Alejandro Espinoza y Agustín Rivera, dieron a conocer los detalles de la gala anual que ofrecerá la agrupación el próximo 17 de julio, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Punta Arenas.

Durante la entrevista, Santana informó que las entradas serán gratuitas y explicó el sistema de entrega para el público.

"Vamos a subir a escenario el día 17 a las 19:00 h. Las entradas son gratuitas y se entregan el día 14 en el teatro y en Unimarc Sur. El día 15 solamente en el teatro".

El director destacó el importante crecimiento que ha experimentado la agrupación desde su creación, pasando de un pequeño grupo inicial a consolidar un elenco de más de cuarenta integrantes.

"Ahora somos 44... El cambio es radical y a la vez es muy bueno porque nos ayuda a sacar mejores canciones".

Según explicó, este crecimiento también ha permitido desarrollar un trabajo vocal mucho más complejo, incorporando distintas cuerdas e interpretaciones a varias voces.

Uno de los aspectos que más sorprendió al profesor ha sido la capacidad musical desarrollada por los niños y jóvenes que integran el coro.

"Hoy por hoy ellos tienen una gran ventaja... guardan las tonalidades mentalmente, entonces yo no necesito dar ningún tono si cantamos a capela... simplemente tienen guardado en el disco duro las tonalidades de las canciones y a mí me sorprende mucho".

Respecto al espectáculo preparado para este año, Santana adelantó que el repertorio será un recorrido por distintas épocas de la música popular.

"Llegamos a la conclusión de que el repertorio que vamos a presentar esta vuelta, que es en el fondo un paseo por las décadas de la música, tanto en español como en inglés, va a ser un trabajo muy bonito".

Asimismo, explicó que la selección musical implicó un extenso trabajo de investigación para reunir canciones representativas de las décadas de los 60, 70 y 80.

Durante la conversación, los jóvenes integrantes también compartieron su experiencia formando parte del elenco.

Agustín Rivera contó que llegó al coro gracias a la invitación de su hermano y reconoció que nunca imaginó integrarse a una agrupación coral.

"La verdad ha sido muy buena experiencia, muy bonita... no pensaba integrarme a un coro, la verdad, pero sí he ido aprendiendo bastante con el profe y con mis compañeros".

Por su parte, Alejandro Espinoza señaló que, pese a los nervios que significan algunas presentaciones, ha disfrutado el proceso de aprendizaje.

"Ha sido entretenido... nunca pensé ser parte de un coro".

En tanto, Bastián Arriagada valoró el crecimiento artístico del grupo y aseguró que su prioridad continúa siendo el trabajo colectivo.

"Yo me proyecto siempre enfocado en el coro... un coro en sí no va solo por los solos, va para acompañar con los chicos. Vamos a disfrutar la música".

Santana también realizó un positivo balance del funcionamiento del taller artístico y del respaldo recibido por parte del Teatro Municipal y su equipo de trabajo, destacando el compromiso de los niños, quienes ensayan tres veces por semana sin importar las condiciones climáticas.

"La gracia de estos chicos es que ellos vienen, esté lloviendo, nevando, escarcha o lo que haya, están en el teatro".

Finalmente, extendió una invitación a toda la comunidad para asistir a la presentación.

"Invitar a la gente a que apoye a los niños, a que vaya a ver las galas... ahora sí los van a ver en plenitud, donde mejor se desenvuelven, que es su casa, que es el Teatro Municipal, así que acompáñenlos a la gala del día 17, 19:00 h, Teatro Municipal de Punta Arenas".



rotarypuntaarenas

CON LA MIRADA PUESTA EN LOS 100 AÑOS, ROTARY CLUB PUNTA ARENAS FORTALECE SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBIERNO REGIONAL Y MINVU AVANZAN EN NUEVO CONVENIO HABITACIONAL PARA MAGALLANES TRAS EVALUAR PROGRAMA 2021-2027

Leer Más

​Autoridades regionales y del Ministerio de Vivienda analizaron los avances del convenio de programación vigente y acordaron comenzar el trabajo para un nuevo acuerdo que incorpore las lecciones aprendidas en los últimos cuatro años.

​Autoridades regionales y del Ministerio de Vivienda analizaron los avances del convenio de programación vigente y acordaron comenzar el trabajo para un nuevo acuerdo que incorpore las lecciones aprendidas en los últimos cuatro años.

goreminvu
nuestrospodcast
detenido12jul2026

CARABINEROS DETIENE A ADOLESCENTE DE 17 AÑOS POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN PUERTO NATALES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
corovocesblancas

CORO VOCES BLANCAS INVITA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DE SU GALA 2026 ESTE PROXIMO 17 DE JULIO CON UN RECORRIDO POR LAS GRANDES DÉCADAS DE LA MÚSICA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
declaran-culpable-a-mujer-que-ataco-a-su-padre-con-un-bate-en-punta-arenas-750x400

DECLARAN CULPABLE A MUJER QUE GOLPEÓ A SU PADRE CON UN BATE DE BÉISBOL EN PLENA CALLE EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ML 6

INGRESAN A CONTRALORÍA ADJUDICACIÓN DE PROYECTO PARA ILUMINAR Y MEJORAR LA RUTA AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250