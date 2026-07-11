INFORME ADVIERTE QUE TÚNEL BAJO EL ESTRECHO DE MAGALLANES PODRÍA COSTAR HASTA TRES VECES MÁS DE LO ESTIMADO

Un informe elaborado por el Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas de la Fundación Prisma Austral puso en duda las estimaciones de menor costo para un eventual túnel submarino en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes. El análisis sostiene que la cifra cercana a los US$500 millones corresponde a un escenario teórico que depende de condiciones geológicas que aún no han sido verificadas.

El documento señala que la profundidad del canal y las características del fondo marino obligarían a construir un túnel de mayor longitud que la considerada inicialmente. Si se confirma la presencia de roca firme, el proyecto podría ejecutarse mediante excavación tradicional. Sin embargo, si predominan sedimentos o suelos blandos, sería necesario recurrir a métodos constructivos más complejos, lo que elevaría el costo a un rango de entre US$1.000 y US$1.500 millones o incluso más.

Entre las recomendaciones, el informe plantea que la etapa de prefactibilidad debería aprovechar la información geológica recopilada durante décadas por ENAP en la zona de Springhill. Según el análisis, revisar esos antecedentes permitiría determinar con mayor precisión las condiciones del subsuelo antes de realizar nuevos estudios de mayor costo.

El documento también advierte que un eventual cruce fijo requerirá abordar aspectos que van más allá de la ingeniería, como el futuro del servicio de transbordadores que actualmente opera en la Primera Angostura y la alta dependencia del tránsito proveniente de Argentina, factores que podrían influir en la viabilidad económica del proyecto.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en una etapa preliminar. El Gobierno Regional de Magallanes contempla recursos para desarrollar los estudios de prefactibilidad y factibilidad, mientras que el Ministerio de Obras Públicas ha señalado que la construcción del túnel no forma parte de su cartera nacional de proyectos.

Fuente: Zona Zero