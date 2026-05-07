MEDIOS DE LA TERCERA ZONA NAVAL EJECUTAN RESCATE AEROMÉDICO EN EL SECTOR DE LA BOCA OCCIDENTAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Un rescate aeromédico de emergencia realizó la jurisdicción de la Tercera Zona Naval en un sector de la boca occidental del Estrecho de Magallanes, con el objetivo de evacuar a un tripulante, de nacionalidad filipina, en estado crítico desde la motonave “Vela”, tras una alerta recibida por la Autoridad Marítima.

La operación fue ejecutada por el Helicóptero Naval N-57 del Grupo Aeronaval Sur, el cual se desplegó hasta las coordenadas informadas por el mercante, que navegaba con rumbo sur desde el norte de la región.

Una vez en el área, la aeronave realizó un vuelo estacionario sobre el “Vela”, permitiendo la ejecución de la maniobra de evacuación. En una primera fase, se efectuó la inserción de enfermeros aeronavales a la cubierta de la nave, quienes recibieron al paciente y realizaron su estabilización inicial. Posteriormente, el tripulante fue evacuado mediante camilla e izado a bordo del helicóptero a través de su grúa de rescate.

Las condiciones meteorológicas en el sector se presentaron favorables, lo que permitió desarrollar la operación en pocos minutos de manera segura y eficiente.

Tras la evacuación, el paciente fue trasladado hasta Punta Arenas, donde fue entregado en el helipuerto del Hospital Clínico de Magallanes donde fue recibido por personal del recinto para su atención médica, encontrándose en condición estable al momento de la entrega.

Esta operación da cuenta de la capacidad de respuesta de la Tercera Zona Naval en zonas de difícil acceso, mediante el empleo de medios aeronavales especializados y la coordinación interagencial, contribuyendo a la salvaguarda de la vida humana en el mar en la región más austral del país.

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