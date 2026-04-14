HELICÓPTERO BOLKOW DE LA ARMADA DE CHILE REALIZA ATERRIZAJE DE EMERGENCIA TRAS FALLA DE UN MOTOR

Un helicóptero Airbus Bo-105 Bolkow (UH-05) de la Aviación Naval de la Armada de Chile realizó el domingo 12 de abril, aproximadamente a las 13:15 horas, un aterrizaje precaucionario de emergencia en las cercanías de isla Guarello, tras presentar una discrepancia en uno de sus motores Rolls-Royce M250-C20B.

Según un comunicado de la Tercera Zona Naval, la aeronave, producto de esta situación, ocurrida al norte de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, aplicó los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias, ejecutándose un aterrizaje controlado en resguardo de la seguridad de la dotación y del material.

La institución confirmó que todos los integrantes de la dotación del helicóptero UH-05 se encuentran en buenas condiciones de salud, sin registrar lesiones, y actualmente están siendo apoyados por personal de la rama castrense.

En este marco, la Armada de Chile activó de inmediato los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones, disponiendo las coordinaciones necesarias para la evaluación técnica de la aeronave y la continuidad de las operaciones.

La institución reafirmó su compromiso con la seguridad de sus dotaciones, el cumplimiento de su misión y la vigilancia permanente de los espacios marítimos bajo su jurisdicción, actuando siempre conforme a estrictos estándares operativos y de seguridad, tal como en situaciones similares previamente informadas.

Fuente: infodefensa.com