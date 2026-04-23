Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de abril de 2026

ARMADA DE CHILE CONCLUYE LA XXVIII PATRULLA ANTÁRTICA NAVAL COMBINADA JUNTO A LA ARMADA DE ARGENTINA

​El Remolcador de Alta Mar “Lientur” y el Patrullero Oceánico “Marinero Fuentealba” se desplegaron como medios navales nacionales en el marco de esta instancia bilateral que resguarda la seguridad de la navegación en aguas antárticas.

armadachileargentina

Con la representación institucional del Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto, se llevó a cabo en la ciudad de Ushuaia la reunión de crítica final de la XXVIII Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), instancia que permitió evaluar los resultados de la campaña operativa binacional desarrollada entre el 15 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en aguas del continente blanco.

Durante el periodo de operaciones, la Armada de Chile desplegó unidades de alta capacidad para contribuir a la seguridad en las rutas marítimas al sur del Paso Drake. El ATF-60 “Lientur” cumplió funciones como buque de servicio, operando de manera alternada con unidades de la Armada de Argentina; mientras que el OPV-83 “Marinero Fuentealba” proporcionó apoyos logísticos desde Punta Arenas.

Ambas unidades desarrollaron sus respectivos periodos de patrulla, manteniéndose posicionadas para responder de forma oportuna ante eventuales emergencias en una de las zonas más exigentes para la navegación a nivel mundial.

Al respecto, el Contraalmirante Soto señaló que la Patrulla Antártica Naval Combinada constituye un esfuerzo sostenido de cooperación entre Chile y Argentina, orientado a garantizar la seguridad de la navegación en un escenario de creciente actividad marítima. “Nuestro despliegue no solo se enfoca en la respuesta ante emergencias, sino también en la protección del medio ambiente antártico y el apoyo a la actividad científica internacional, contribuyendo de manera concreta al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en el marco del Sistema del Tratado Antártico ”, indicó la autoridad naval.

Asimismo, el Oficial del Alto Mando destacó que este tipo de operaciones contempla el intercambio de Oficiales entre unidades chilenas y argentinas, lo que permite fortalecer la interoperabilidad y estrechar los vínculos profesionales en un área de operaciones común como lo es el Mar Antártico.

Durante la visita oficial, el Contraalmirante Soto fue acompañado por el Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, Capitán de Fragata Jaime García, siendo recibidos con honores de ordenanza por parte del Comandante del Área Naval Austral de la Armada Argentina, Contraalmirante Guillermo Alberto Prada.

Al cierre del encuentro, se procedió a la firma de las actas finales, consolidando este modelo de cooperación binacional como un pilar fundamental para la seguridad marítima y la protección del medio ambiente en las aguas más australes del planeta.

atf60lientur

EL REMOLCADOR ATF-60 LIENTUR DE LA ARMADA DE CHILE REGRESA A PUNTA ARENAS TRAS 58 DÍAS EN LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONSEJO REGIONAL: PROYECTO DE ÁREAS VERDES EN PORVENIR PERMITIRÁ RECUPERAR BANDEJONES DE AVENIDA HERNANDO DE MAGALLANES

Leer Más

El proyecto considera una inversión de M$1.375.148

El proyecto considera una inversión de M$1.375.148

Estado plaza
nuestrospodcast
seremihospnatales

AUTORIDADES DETECTAN BRECHAS Y PROYECTAN MEJORAS EN SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL DE PUERTO NATALES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
armadachileargentina

ARMADA DE CHILE CONCLUYE LA XXVIII PATRULLA ANTÁRTICA NAVAL COMBINADA JUNTO A LA ARMADA DE ARGENTINA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremimambiente

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE REFUERZA COMPROMISO CLIMÁTICO EN MAGALLANES EN EL DÍA DE LA TIERRA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ECOCIDIOS - portada

MÚSICO ELECTRÓNICO MAGALLÁNICO RAFAEL CHEUQUELAF PUBLICA DISCO SOBRE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN LA PATAGONIA