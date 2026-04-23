ARMADA DE CHILE CONCLUYE LA XXVIII PATRULLA ANTÁRTICA NAVAL COMBINADA JUNTO A LA ARMADA DE ARGENTINA

Con la representación institucional del Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto, se llevó a cabo en la ciudad de Ushuaia la reunión de crítica final de la XXVIII Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), instancia que permitió evaluar los resultados de la campaña operativa binacional desarrollada entre el 15 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en aguas del continente blanco.

Durante el periodo de operaciones, la Armada de Chile desplegó unidades de alta capacidad para contribuir a la seguridad en las rutas marítimas al sur del Paso Drake. El ATF-60 “Lientur” cumplió funciones como buque de servicio, operando de manera alternada con unidades de la Armada de Argentina; mientras que el OPV-83 “Marinero Fuentealba” proporcionó apoyos logísticos desde Punta Arenas.

Ambas unidades desarrollaron sus respectivos periodos de patrulla, manteniéndose posicionadas para responder de forma oportuna ante eventuales emergencias en una de las zonas más exigentes para la navegación a nivel mundial.

Al respecto, el Contraalmirante Soto señaló que la Patrulla Antártica Naval Combinada constituye un esfuerzo sostenido de cooperación entre Chile y Argentina, orientado a garantizar la seguridad de la navegación en un escenario de creciente actividad marítima. “Nuestro despliegue no solo se enfoca en la respuesta ante emergencias, sino también en la protección del medio ambiente antártico y el apoyo a la actividad científica internacional, contribuyendo de manera concreta al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en el marco del Sistema del Tratado Antártico ”, indicó la autoridad naval.

Asimismo, el Oficial del Alto Mando destacó que este tipo de operaciones contempla el intercambio de Oficiales entre unidades chilenas y argentinas, lo que permite fortalecer la interoperabilidad y estrechar los vínculos profesionales en un área de operaciones común como lo es el Mar Antártico.

Durante la visita oficial, el Contraalmirante Soto fue acompañado por el Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, Capitán de Fragata Jaime García, siendo recibidos con honores de ordenanza por parte del Comandante del Área Naval Austral de la Armada Argentina, Contraalmirante Guillermo Alberto Prada.

Al cierre del encuentro, se procedió a la firma de las actas finales, consolidando este modelo de cooperación binacional como un pilar fundamental para la seguridad marítima y la protección del medio ambiente en las aguas más australes del planeta.