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4 de junio de 2026

ABOGADO ROBINSON QUELÍN DEFIENDE QUERELLA CONTRA DIPUTADO RIQUELME Y EXDIRECTOR DEL SERVIU: “DEBE INVESTIGARSE LA OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE SUBSIDIOS”

Buenos días región.

abogadoquelin

La querella presentada por el abogado Robinson Quelín Álvarez en contra del diputado Alejandro Riquelme y del exdirector regional del Serviu, Dubalio Pérez, continúa generando repercusiones en Magallanes. Durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el profesional abordó los fundamentos de la acción judicial, las expectativas del proceso y las eventuales implicancias del caso.

Según explicó Quelín, la acción judicial tiene por objetivo impulsar y colaborar con las investigaciones que actualmente desarrolla el Ministerio Público respecto de posibles irregularidades en la obtención de subsidios habitacionales.

“El objetivo es determinar la existencia de responsabilidades penales, tanto por una eventual obtención fraudulenta de subsidios como por delitos que puedan estar vinculados al fraude al fisco”, señaló.

El abogado explicó que la querella surge luego de antecedentes entregados por funcionarios del Serviu Magallanes al Ministerio de Vivienda durante la visita del ministro a la región y aseguró que la acción busca esclarecer la participación que pudieron tener funcionarios públicos o terceros en eventuales irregularidades relacionadas con la asignación de beneficios habitacionales.

Quelín enfatizó que la presentación de una querella no implica responsabilidad penal automática para los involucrados y recordó que opera plenamente el principio de presunción de inocencia.

“No se busca una sanción política ni electoral. Lo que corresponde es investigar si existieron irregularidades en la forma en que se obtuvieron estos subsidios y establecer responsabilidades si corresponde”, afirmó.

Uno de los puntos centrales planteados por el abogado apunta a los mecanismos de asignación de subsidios habitacionales y al rol que cumplen tanto las entidades patrocinantes como el propio Serviu en los procesos de verificación.

En esa línea, sostuvo que su oficina ha conocido diversos casos de familias que, cumpliendo requisitos legales, quedaron fuera de procesos habitacionales o perdieron beneficios previamente asignados.

“En los últimos dos o tres años hemos conocido al menos diez casos de personas que cumplían con los requisitos y que igualmente quedaron fuera o perdieron sus subsidios”, aseguró.

El profesional recordó incluso el caso de una mujer que, tras adjudicarse un subsidio y avanzar en el proceso de recepción de su vivienda, perdió el beneficio debido a la aparición de derechos hereditarios sobre una propiedad familiar, situación que terminó siendo ratificada administrativamente.

Respecto de las expectativas judiciales, Quelín indicó que la intención es que la investigación penal determine la existencia o no de delitos y, en caso de acreditarse irregularidades, se apliquen las sanciones contempladas en la legislación vigente.

Asimismo, sostuvo que espera que este caso pueda transformarse en un precedente regional respecto de la fiscalización de los subsidios habitacionales.

“El precedente que queremos marcar es que exista un cumplimiento íntegro de las normas y que se determinen las responsabilidades cuando existan irregularidades en la entrega de recursos públicos”, manifestó.

Actualmente, además de la querella presentada, existen investigaciones administrativas y diligencias penales en desarrollo relacionadas con eventuales irregularidades en subsidios habitacionales, antecedentes que también son analizados por organismos públicos competentes.



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