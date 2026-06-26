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26 de junio de 2026

DIPUTADO RIQUELME (P.REP) CRITICA A THAYER LUEGO QUE CONTRALORÍA DENUNCIARA QUE ACTUÓ ILEGALMENTE EN CASO DE NIÑOS HAITIANOS: “ESCOGIÓ SUS CONSIDERACIONES MORALES”

“Debió estar en conocimiento de cuáles eran sus atribuciones. (...) Con esto se justifica aún más una plausible comisión investigadora sobre este tema”, señaló el parlamentario, que también emplazó al ex presidente Boric a que responda por el caso.

diputadoriquelme

​Cómo “absolutamente grave” calificó el diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Alejandro Riquelme, los antecedentes dados a conocer este miércoles por el Informe Final 541, entregados por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.

Particularmente, porque la autoridad fiscalizadora, reveló que el ex director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) Luis Thayer, aplicó excepciones a requisitos exigidos por la Ley, sin tener facultades para hacerlo, configurando lo que el organismo fiscalizador describe como una vulneración al ordenamiento jurídico.

Al respecto, Riquelme criticó la decisión de Thayer de “aceptar certificados de nacimiento sin legalización, él puso sus consideraciones respecto del Estado de Haití, sus consideraciones morales respecto del interés superior del niño, yendo por sobre la Ley. Opción que no fue explicada en detalle (en la comisión de Gobierno Interior)”.

“A mí me parece que aquí hay un abierto desafío a lo que es la Ley vigente”, remarcó el legislador magallánico, recordando que Thayer “debió estar en conocimiento de cuáles eran sus atribuciones y escogió poner sus consideraciones morales por sobre la ley, cosa que es sumamente delicada”.

Riquelme remarcó que lo expuesto en la comisión por la contralora Dorothy Pérez es “gravísimo, respecto de que Thayer vulneró la Constitución y las leyes al flexibilizar, a través de un mero memorando, el ingreso de familias y especialmente de menores de edad que venían reiteradamente acompañados por adultos”.

“Es extremadamente grave, y con esto se justifica aún más una plausible comisión investigadora sobre este tema. Y hay que dejar súper claro, ésta fue sólo una pequeña muestra. La cantidad de menores de edad que Contraloría no encontró se refiere a un pequeño periodo de tiempo”, complementó.

“Independiente que el señor Thayer haya sido el exdirector de Migraciones, al ser un funcionario de confianza del Presidente Gabriel Boric, es el ex Mandatario el debe responder. Él debería haber supervigilado que se cumplieran las normas, que la Constitución se cumpliera como se debe hacer, como está así descrito. Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea hasta que Boric entregue la información, pues en Chile no se puede violar la Ley y que sea gratuito”, cerró el diputado Riquelme.

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