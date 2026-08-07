DIPUTADO BIANCHI ANUNCIA PROYECTO PARA ELIMINAR EL DOBLE COBRO DEL 7% DE SALUD A PENSIONADOS

El diputado independiente Carlos Bianchi, anunció la presentación de una Reforma Constitucional, para eliminar el doble cobro de las cotizaciones de salud a personas pluriempleadas y pensionadas que continúen ejerciendo labores remuneradas.



En Chile, casi un millón de personas que ya superaron la edad legal para pensionarse continúan trabajando. De ellos, se calcula que alrededor de un 67% trabaja por necesidad económica, debido a pensiones bajas que no alcanzan para cubrir los gastos del mes. A su vez, se estima que cerca de 350 mil personas ejercen dos o más trabajos simultáneos, bajo las órdenes de distintos empleadores.



Bianchi explicó que "en ambos casos, tanto los trabajadores como las personas pensionadas, deben soportar el descuento de sus ingresos para destinarlo a pagar las cotizaciones por concepto de salud. En otras palabras, se les descuenta dos veces, tanto en sus remuneraciones como en sus pensiones, para cubrir las cotizaciones legales para sus coberturas de salud, lo que a todas luces es injusto".



El diputado independiente manifestó que "este proyecto no busca que la gente deje de pagar su salud o pague menos de lo que le corresponde por su plan; busca que se pague lo justo, una sola vez. La Isapre seguirá recibiendo el 100% del pago de la cobertura contratada, por lo que nadie pierde, más bien, gana el trabajador y la persona pensionada".

