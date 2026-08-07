QUINCE VECINAS DE PUERTO WILLIAMS CULMINAN CON ÉXITO TALLER DE MODELADO EN ARCILLA

Quince mujeres de la comuna de Cabo de Hornos finalizaron exitosamente el Taller de Modelado en Arcilla, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Cabo de Hornos que buscó fortalecer las habilidades creativas de las participantes, promoviendo además espacios de encuentro, aprendizaje y desarrollo personal.



La ceremonia de certificación permitió reconocer el compromiso y la dedicación de las participantes, quienes recibieron sus diplomas de manos del director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Sebastián Acosta.



"Quiero felicitar a las quince mujeres que participaron de este taller por su compromiso, dedicación y entusiasmo durante todo el proceso. Cada una de ellas demostró que siempre es posible aprender algo nuevo y desarrollar habilidades que fortalecen el crecimiento personal y comunitario. Como Municipalidad seguiremos impulsando estos espacios porque creemos que son una herramienta fundamental para fomentar la participación, la creatividad y la integración de nuestros vecinos. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a los distintos talleres que realizamos durante el año, ya que siempre habrá una oportunidad para aprender, crear y compartir", destacó Sebastián Acosta, director de DIDECO.



Desde la Municipalidad de Cabo de Hornos señalaron que estos talleres forman parte de una programación permanente orientada a ofrecer instancias de formación y recreación para la comunidad, fortaleciendo la participación ciudadana y generando espacios de encuentro que contribuyen al bienestar de las vecinas y vecinos de Puerto Williams.



