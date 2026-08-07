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7 de agosto de 2026

CON MUESTRA DE FÓSILES Y LÚDICOS JUEGOS: ENAP SERÁ PARTE DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

Habilitará un espacio en el primer piso del edificio central, entre las 15:00 y 17:00 horas.

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​Sumándose a la invitación de la Municipalidad de Punta Arenas para entregar entretenidos panoramas en el marco del Día de la Niñez, Enap Magallanes abrirá las puertas de su edificio central este sábado 8 de agosto y ofrecerá un espacio de conocimiento y lúdicos juegos para disfrutar en familia.

La atracción principal será una muestra de fósiles que han sido recolectados en el marco del trabajo que la empresa realiza en el proceso de exploración y perforación de pozos en la cuenca de Magallanes. Esta puesta en escena será liderada por el geólogo de Enap, Alvaro Pérez. “Tendremos una muestra de rocas, correspondiente a los reservorios desde donde es producido el gas y el petróleo de Magallanes, y fósiles encontrados en nuestras campañas de geología de superficie. Crearemos un espacio de conocimiento para la familia”, señaló Pérez.

Adicionalmente, mencionó que la empresa dispondrá de lúdicos juegos para poner a prueba la memoria de los visitantes, donde podrán reconocer imágenes geológicas y de animales que habitaron estas tierras hace millones de años. “Tendremos dos alternativas de juego. Una incluye cartas donde el objetivo es encontrar pares con la misma figura impresa, correspondiente a fotografías y reconstrucciones de fósiles de Magallanes y del resto del mundo, pero con énfasis en fósiles chilenos. Como complemento, tendremos un panel con las mismas figuras, dispuestas de acuerdo con la cronología de la historia de la Tierra, a fin de comentar cómo han cambiado las faunas a lo largo del tiempo geológico. De paso se puede relacionar con el origen del petróleo, como un recurso antiguo que proviene de la transformación de flora y microorganismos”, explicó, agregando que este juego está pensado para niños de hasta 10 años.

Luego existirá una segunda opción, cuyo objetivo es acercarse a la comprensión de Enap como una empresa del Estado de Chile con presencia internacional, que está comprometida con el abastecimiento del gas para las ciudades de la región. “En el desarrollo del juego se va vislumbrando cómo Enap incorpora nuevas tecnologías para enfrentar la transición energética, al tiempo de hacerlo con el valor de la seguridad y la responsabilidad. Está pensado para niños de más de 10 años y también para adultos”, precisó.

Finalmente, el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco, llamó a las familias a que asistan este sábado a las dependencias de Enap, ubicadas en Plaza Muñoz Gamero con calle José Nogueira, y participen de esta entretenida jornada. “Este año nos sumamos a la iniciativa de la municipalidad y preparamos con especial cariño esta actividad pensada para toda la familia. Invitamos a todas y todos para que nos visiten entre las 15:00 y 17:00 horas, y conozcan el quehacer de Enap en la región desde otra perspectiva”, expresó Pacheco, adelantando que la actividad estará acompañada por algunos simpáticos personajes que recibirán a los asistentes.

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