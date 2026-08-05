PRESIDENTE KAST ANUNCIA EN CADENA NACIONAL SU MEGARREFORMA EN SEGURIDAD: "SEREMOS IMPLACABLES"

El jefe de Estado presentó parte de una agenda legislativa de cerca de 15 proyectos de ley, en medio de un contexto de semanas turbulentas para La Moneda, marcadas por la caída en la aprobación presidencial, la salida del exsubsecretario de Hacienda por un test de drogas y diferencias públicas con el oficialismo.

Pese a ello, el mandatario destacó que las cifras del Imacec y la aprobación de la megarreforma económica marcan logros importantes que permitirán iniciar una nueva etapa. Kast enfatizó que el “gobierno de emergencia” no solo tiene a la economía como eje, sino también a la seguridad y la migración, puntos que tomarán protagonismo a partir de mañana en la discusión legislativa.

Durante su mensaje al país, el Presidente recordó que el Congreso Nacional, tras cuatro meses de análisis y debate, aprobó y despachó la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocida como megarreforma. “Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años”, sostuvo el jefe de Estado, quien agregó que la norma “abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos”.

Del mismo modo, Kast agradeció a todos los diputados y senadores, independiente de su color político, por haber contribuido a sacar adelante ese proyecto.

Luego, el jefe de Estado enmarcó su discurso en la construcción de un Chile con más empleo, progreso e inversión, donde el esfuerzo del trabajador sea reconocido y las pequeñas y medianas empresas puedan crecer. “Un Chile que busca algo tan simple pero tan poderoso: mejorarle la vida a cada chileno”, afirmó.

Llamado a la oposición

El mandatario vinculó la Ley de Reconstrucción con las familias afectadas por los incendios en Bío Bío, Ñuble y Valparaíso, que ahora contarán con fondos para continuar la reconstrucción.

También mencionó a las más de 900 mil personas que buscan empleo y a los empresarios e inversionistas que esperaban reglas claras y regulaciones menos complejas. “Por eso esta ley baja los impuestos y termina con la doble tributación que castigaba a quien invertía”, explicó, y detalló que se libera de IVA durante 12 meses a las viviendas nuevas para que 100 mil familias accedan a un hogar, y se exime de contribuciones a los mayores de 65 años.

Kast subrayó que el país enfrentó más de 10 años de estancamiento, con gasto estatal desbordado y deuda pública en niveles históricos, y aseguró que “llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica“.

Asimismo, el Presidente mencionó el Imacec de junio, que creció 2,4% rompiendo cinco meses de caída, aunque advirtió que “un mes no hace una tendencia” y que es el primer paso de un camino más largo.

En ese sentido, invitó a la oposición a sumarse al desafío de crecer y generar empleos, especialmente a quienes “siguen reivindicando políticas que fracasaron generando más pobreza y vulnerabilidad”. Afirmó que los chilenos se cansaron de retroceder y que “este es el camino para que Chile vuelva a crecer”.

Plan operativo de Kast por megarreforma en seguridad

El jefe de Estado cambió el foco hacia la seguridad, señalando que “el crecimiento no tiene sentido si una madre no puede caminar tranquila por la calle sin temor a que la asalten”. Recordó que al recibir el país se promediaban más de 1.000 homicidios al año, 218 mil robos violentos solo el año pasado, y un aumento de más de 300% en el contrabando en una década, con más de 10 organizaciones de crimen organizado transnacional operando en el territorio.

Kast informó que el Ministerio de Seguridad Pública puso en marcha un plan operativo en tres ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. Detalló que, al 26 de julio, los homicidios bajaron 18,7%, lo que significa 112 víctimas menos que hace un año; los secuestros confirmados por la PDI cayeron un 45%; los robos violentos disminuyeron en más de 7 mil casos; los ingresos irregulares por fronteras cayeron 86,5%; la violencia en la Macrozona Sur bajó 18,8%; y la incautación de droga aumentó 60%. “Detrás de cada uno de estos enormes avances en números hay una familia que hoy está más tranquila”, afirmó.

Luego, el jefe de Estado anunció un paso adicional para recuperar la seguridad y prometió: “Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas“.

Los cuatro ejes de la agenda de seguridad

El Presidente anunció que su gobierno dará un paso adicional para recuperar la seguridad, tal como se comprometió en campaña, y aseguró que van a “perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad”.

En el primer eje, perseguir sin descanso, mantendrán el despliegue policial en los 50 barrios más críticos con copamiento, patrullaje y tecnología, y perseguirán organizaciones completas en su liderazgo, territorio y dinero, incluyendo a ayudantes, encubridores, cómplices y testaferros. En el segundo eje, capturar sin excusas, ampliarán el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y la retención migratoria ilegal, además de reforzar el control fronterizo con zanjas, drones y monitoreo tecnológico. Sobre el tercer eje, juzgar con todo el peso de la ley, Kast señaló que el carabinero, policía, gendarme o militar que actúe en legítima defensa no será tratado como delincuente, y que una barricada o vehículo cruzado ilegalmente podrá ser delito, con penas agravadas para quien reclute a menores. En el cuarto eje, condenar sin beneficios, el mandatario anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional que consagre la seguridad como deber del Estado. “Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas”, advirtió, y agregó que “el narcotraficante que dé órdenes desde la cárcel se someterá a un régimen penitenciario especial, y los bienes del crimen organizado serán decomisados y destruidos por una nueva agencia” estatal.

Agenda legislativa para aprobar la ACOT antes de Navidad

Kast enfatizó que “por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación”, y que será un mandato para cualquier gobierno. En esa línea, instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el menor tiempo posible, con la meta de aprobar todas las herramientas antes de Navidad.

El Presidente hizo un llamado a pensar en los niños de hoy, que en 20 años decidirán si se quedan en su patria o se van, y afirmó que quieren un Chile donde caminar de noche no sea un acto de valentía y donde el esfuerzo tenga recompensa.

También se refirió a los temporales invernales y agradeció la colaboración de gobiernos regionales, municipios, policías, Fuerzas Armadas y Bomberos, reiterando que todos los recursos estarán disponibles para los damnificados.

Kast llama a la unidad por nueva megarreforma

El mandatario reconoció que hay ruido, polémicas y titulares que se olvidan, pero aseguró que su gobierno no se dejará confundir. “La agenda de los chilenos es la seguridad de su barrio, es el sueldo de fin de mes, es la posibilidad de progresar con esfuerzo propio“, sostuvo, y recalcó que están donde la ciudadanía los puso, trabajando para resolver lo que les quita el sueño.

Kast advirtió que estas decisiones tienen consecuencias y que habrá opositores, pero sentenció: “no hay marcha atrás“. Afirmó que seguridad, economía y empleo son los tres ejes del gobierno y que van en la misma dirección que el país. “Chile quiere creer. Chile quiere crecer. Chile quiere vivir en paz”, concluyó, y agregó que su gobierno no se desviará de su curso.

El Presidente finalizó su alocución señalando que muchos dirán que aprobar esta ley será difícil y generará debate, pero que “es todo por el bien de la Patria”.

Fuente: biobiochile.cl

