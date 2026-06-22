CRITERIA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST SE MANTIENE EN 39% Y DESAPROBACIÓN BAJA LEVEMENTE A 52%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantuvo estable en relación a la última encuesta Criteria, mientras que la desaprobación anotó una leve baja.

En cuanto a la evaluación positiva o muy positiva entre quienes conocen a estas figuras, el alcalde Tomás Vodanovic registra la evaluación más alta, con un 74%, seguido por Claudia Pizarro y Matías Toledo con un 72% cada uno.

Los demás alcaldes evaluados se ubican en un rango que va desde el 70% con Sebastián Sichel y Macarena Ripamonti hasta el 58% con Felipe Alessandri.

La aprobación del gobierno de Kast se mantiene estable respecto a su última medición, manteniéndose en un 39%.

En tanto, su aprobación móvil de las últimas cuatro semanas se sitúa en 38%, siete puntos porcentuales más bajo que la aprobación que tenía en las primeras cuatro semanas de gobierno, un 45%.

Por otro lado, la desaprobación disminuye un punto desde la última semana, alcanzando un 52%.

A 100 días del inicio del gobierno de Kast, predomina una evaluación crítica: un 49% considera que ha sido peor de lo que esperaba y un 14% que ha sido mejor.

Esta percepción es especialmente negativa entre quienes se identifican de izquierda con 80%. Mientras, en la derecha 24% considera que ha sido mejor de lo que esperaba o en línea con las expectativas iniciales, situándose en un 48%.

Respecto a la situación país, un 36% considera que Chile está más desordenado que antes, un 26% cree que está más ordenado y un 34% no percibe cambios.

Esta percepción cambia según el sector. En izquierda percibe mayor desorden con un 74%, mientras que en la derecha, un 48% considera que el país está hoy más ordenado.

Percepción del gobierno

Respecto a las emociones de la población frente al 2026, la esperanza se mantiene como un sentimiento predominante, pero sufriendo una caída desde su última medición en febrero de este año, bajando del 53% al 39%.

En contraparte, los sentimientos negativos experimentaron un alza: el miedo marca un 27%, la tristeza un 12% y la ira un 5%. Por su parte, la sorpresa de 10% a 8%, el desprecio de 4% a 5% y la alegría de 5% a 4% registraron variaciones menores.

Evaluación de autoridades

Respecto a la evaluación de autoridades en escala de 1, siendo muy malo, a 7, siendo muy bueno, se muestra que las notas de 1 a 3 se concentran en diputados y senadores con un 65%, seguidos por gobernadores regionales con un 53% y alcaldes con un 37%.

Por su parte, las calificaciones más positivas, de 5 a 7, corresponden al 34% en alcaldes, 17% en gobernadores regionales y 12% en diputados y senadores.

Respecto al nivel de conocimiento que existe respecto a los alcaldes, Sebastián Sichel obtiene el porcentaje más alto con un 79%, seguido por Mario Desbordes un 77%, Tomás Vodanovic con un 76%, Macarena Ripamonti con un 74% y Felipe Alessandri con un 72%.

Bajo el umbral del 60% se posicionan Jaime Bellolio con 51%, Claudia Pizarro con 48%, Maximiliano Luksic con 40% y Matías Toledo con 35%.

En cuanto a la evaluación positiva o muy positiva entre quienes conocen a estas figuras, el alcalde Tomás Vodanovic registra la evaluación más alta, con un 74%, seguido por Claudia Pizarro y Matías Toledo con un 72% cada uno.

Los demás alcaldes evaluados se ubican en un rango que va desde el 70% con Sebastián Sichel y Macarena Ripamonti hasta el 58% con Felipe Alessandri.

Ley de Reconstrucción Nacional

Respecto del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un 40% considera que sus efectos serán más bien positivos para el país, mientras que la percepción negativa disminuye a un 34%.

​Por su parte, el grupo que no tiene una postura definida al respecto se mantiene estable, ubicándose en un 26%.



La percepción sobre quiénes serían los principales beneficiarios de la ley se mantiene relativamente estable desde su última medición. El primer lugar lo sigue ocupando la idea de que la iniciativa beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, con un 49%.

En contraste, quienes creen que la ley apunta principalmente a la creación de empleos aumenta un punto respecto a la última medición, marcando 35%. En tanto, el grupo que no se identifica con ninguna de estas dos posturas se mantiene relativamente estable respecto a la semana anterior, con un 16%

Proyecto de ley sala cuna universal

Respecto al proyecto de ley de sala cuna universal, su aprobación se posiciona en un 74% en el total, misma cifra tanto para hombres como mujeres. Por su parte, sólo un 8% señala estar en desacuerdo.

Respecto a las alternativas de financiamiento, un 29% prefiere que el costo sea asumido por las empresas, un 28% por fondos públicos del Estado y un 22% por recursos del Seguro de Cesantía.

En tanto, un 21% no tiene una postura clara.

Fuente: latercera.com



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