MIGRANTES HACEN COMUNIDAD A TRAVÉS DEL ARTE EN MAGALLANES

​Las aves no conocen de fronteras; se movilizan por los ciclos de la naturaleza y el instinto de vida. Al igual que ellas, las personas trazan nuevas rutas buscando horizontes distintos. Bajo esta premisa se desarrolló la sexta edición de EmigrArte 2026, una muestra colectiva e interactiva que demostró cómo las artes son capaces de acortar distancias, derribar prejuicios y acoger a quienes llegan desde lejos.



Enmarcada en el programa de Interculturalidad e Inclusión Migrante de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la actividad se efectuó en la Sede vecinal Fitz Roy de Punta Arenas(Avenida España N° 2673). Allí, los colores, los relatos y la danza dieron vida a la exposición que surgió de un proceso de vinculación de creadores extranjeros, residentes en la región, con los barrios, escuelas y clubes de personas mayores de la comuna. La iniciativa, que incluyó diversas disciplinas, apuntó a fortalecer el encuentro intercultural y la cohesión social.



El espíritu de la jornada quedó plasmado en una reflexión de comunicadora y mediadora de lectura Arlyn Valdez Luna (México). "Bueno, el arte es un puente para encontrar el común y fortalecer los lazos comunitarios. La migración es un fenómeno natural que le atañe a cualquier individuo y, en realidad, no existen fronteras entre un individuo y otro, tenemos más en común de lo que nos imaginamos. Y el arte tiene miles de posibilidades para encontrar esos comunes, ¿verdad?, entre los individuos, fortalece a la comunidad. Son actividades que fortalecen a la comunidad", recalcó.



EmigrArte permitió apreciar una variedad de expresiones artísticas con un fuerte componente formativo y comunitario. La actriz y educadora Indira Jiménez Ramos (de Venezuela), junto a estudiantes de cuarto año de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes (UMAG), montó una instalación inmersiva sobre aves migratorias. Mientras que Lisbeth Contreras Núñez “Tamanaca” (Venezuela) cautivó con su intervención de teatro en miniatura Lambe Lambe.



La memoria colectiva y el rescate de las vivencias de las personas mayores también tuvo presencia. La comunicadora y mediadora de lectura Arlyn Valdez Luna presentó la propuesta "Emigración de pájaros" junto a la agrupación “Plumas Literarias”. En esa misma línea de rescate biográfico, el artista visual Pedro Villanueva González (Cuba) exhibió “Conexiones inesperadas del estrecho de Magallanes”, un trabajo que elaboró con el club de adultos mayores “Años Dorados de Villa las Nieves”.



"Imagínate, yo, una mujer de 75 años, nunca me imaginé que iba a ser capaz de pintar como pinté, y ahora lo estoy exhibiendo. Así que muy bonito", relató con orgullo Lidia Álvarez Mella, vecina que participó en el taller efectuado en Villa Las Nieves.



Las obras también tuvieron un componente vecinal. El artista audiovisual Lennin Arvelo Flores (Venezuela), expuso el proyecto “Hilvanar la Memoria”, elaborado con vecinas y vecinos del programa Quiero Mi Barrio en el sector Juan Pablo II. En tanto, el artesano alfarero Gabriel Mata Bauza (Venezuela), presentó “Aves Migrantes”, un trabajo de creación conjunta con las artesanas del comité cultural de Río Seco.



La danza estuvo a cargo de la bailarina Yaismary Sánchez González, quien compartió expresiones tradicionales venezolanas. Asimismo, la coreógrafa Ninfa Ramos González, mostró danzas del Paraguay con la propuesta “Alas de Libertad”.



Todo este despliegue de asociación comunitaria contó con el apoyo del trabajo del comunicador y gestor cultural Rubén Meza Álvarez (México), responsable del diseño de las piezas gráficas y del desarrollo de la plataforma de difusión @culturasmigrantesxii.



Sobre el resultado expuesto en la sede vecinal, el balance institucional fue positivo. "Esta muestra final, con expresiones artísticas, plásticas, de artesanía y literatura tuvo una gran convocatoria, lo que refleja que esta iniciativa ha sido un éxito, no tan sólo por la participación de los alumnos y a quienes invitaron, sino que además muestra el profesionalismo de estos artistas que, impulsados por nuestro Ministerio, han creado comunidad", recalcó el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido.



EmigrArte 2026, que también incluyó la presencia de la Agrupación Ecológica Patagónica, reafirmó que, al igual que las aves que surcan los helados cielos magallánicos, quienes llegan a estas latitudes suman su acervo cultural.



