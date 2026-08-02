ARTISTA MEXICANA ENCUENTRA EN MAGALLANES LA INSPIRACIÓN PARA UN PROYECTO ARTÍSTICO QUE RECORRERÁ AMÉRICA LATINA

La artista plástica e influencer mexicana Rebeca Lope de Nava participó en ¿Y tú qué opinas?, donde compartió las razones que la llevaron a establecerse temporalmente en Puerto Natales para desarrollar un proyecto artístico inspirado en los paisajes, la fauna y las culturas originarias de la región de Magallanes. La creadora explicó que, tras conocer la zona el año pasado, decidió regresar para profundizar su investigación sobre la relación entre las personas y la naturaleza.

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, Lope de Nava señaló que su iniciativa contempla un recorrido de cerca de dos años por distintos países de América Latina, comenzando en la Patagonia. A través de la fotografía, el grabado y la pintura, busca registrar los territorios que visita y reflexionar sobre las formas de habitar y convivir con el entorno, tomando como referencia los conocimientos de los pueblos originarios.

La artista comentó que actualmente trabaja en una serie de obras inspiradas en la fauna y los paisajes de Magallanes, incluyendo registros realizados en el Parque Nacional Torres del Paine. Asimismo, adelantó que espera concretar una exposición antes de finalizar su estadía en la región, instancia en la que también proyecta realizar talleres de grabado para acercar esta técnica al público local.

En ¿Y tú qué opinas?, Rebeca Lope de Nava también abordó las diferencias entre la escena artística de México y la realidad que ha observado en Magallanes. En ese contexto, destacó la importancia de fortalecer la educación artística y la valoración del trabajo creativo, promoviendo espacios de formación y encuentro que permitan acercar a más personas a disciplinas como el grabado y la pintura.





​



​

