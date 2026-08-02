Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

2 de agosto de 2026

ARTISTA MEXICANA ENCUENTRA EN MAGALLANES LA INSPIRACIÓN PARA UN PROYECTO ARTÍSTICO QUE RECORRERÁ AMÉRICA LATINA

Y tú, ¿Qué opinas?

YTUQUEOPINAS

La artista plástica e influencer mexicana Rebeca Lope de Nava participó en ¿Y tú qué opinas?, donde compartió las razones que la llevaron a establecerse temporalmente en Puerto Natales para desarrollar un proyecto artístico inspirado en los paisajes, la fauna y las culturas originarias de la región de Magallanes. La creadora explicó que, tras conocer la zona el año pasado, decidió regresar para profundizar su investigación sobre la relación entre las personas y la naturaleza.

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, Lope de Nava señaló que su iniciativa contempla un recorrido de cerca de dos años por distintos países de América Latina, comenzando en la Patagonia. A través de la fotografía, el grabado y la pintura, busca registrar los territorios que visita y reflexionar sobre las formas de habitar y convivir con el entorno, tomando como referencia los conocimientos de los pueblos originarios.

La artista comentó que actualmente trabaja en una serie de obras inspiradas en la fauna y los paisajes de Magallanes, incluyendo registros realizados en el Parque Nacional Torres del Paine. Asimismo, adelantó que espera concretar una exposición antes de finalizar su estadía en la región, instancia en la que también proyecta realizar talleres de grabado para acercar esta técnica al público local.

En ¿Y tú qué opinas?, Rebeca Lope de Nava también abordó las diferencias entre la escena artística de México y la realidad que ha observado en Magallanes. En ese contexto, destacó la importancia de fortalecer la educación artística y la valoración del trabajo creativo, promoviendo espacios de formación y encuentro que permitan acercar a más personas a disciplinas como el grabado y la pintura.




Rocío Millalonco

MUTUAL DE SEGURIDAD LLAMA A FORTALECER LA CULTURA PREVENTIVA Y EL AUTOCUIDADO EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

"LA MANSA FIESTA MITOLÓGICA" GANÓ EL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

Leer Más

​La obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes, obtuvo el máximo reconocimiento del tradicional certamen. "Curanto de mis Recuerdos" logró el segundo lugar y Sol Naveillán fue distinguida como Mejor Intérprete.

​La obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes, obtuvo el máximo reconocimiento del tradicional certamen. "Curanto de mis Recuerdos" logró el segundo lugar y Sol Naveillán fue distinguida como Mejor Intérprete.

Patricio González
nuestrospodcast
DOSito

SEREMI DE GOBIERNO PRESENTÓ A DOSITO, LA MASCOTA DE LA DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
YTUQUEOPINAS

ARTISTA MEXICANA ENCUENTRA EN MAGALLANES LA INSPIRACIÓN PARA UN PROYECTO ARTÍSTICO QUE RECORRERÁ AMÉRICA LATINA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | ESCUCHAR EL CORAZÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
detenido31072026

CARABINEROS DETIENE A HOMBRE POR MICROTRÁFICO TRAS FISCALIZACIÓN EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250